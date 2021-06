C’è chi non ama mangiare le verdure o qualcuna in particolare. È vero però che alcune sono veramente buone e benefiche per la nostra salute.

Ad esempio, le bietole hanno delle forti proprietà diuretiche, vediamo quindi come possiamo cucinarle perché risultino buonissime.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gratin di coste di bietola e funghi alla besciamella

Prendiamo i seguenti ingredienti per preparare questo delizioso gratin:

a) 125 g di funghi champignon;

b) 1 cipolla;

c) 1 spicchio d’aglio spezzettato;

d) 1 mazzetto di prezzemolo;

e) erbe di Provenza;

f) 33 cl di latte vegetale;

g) 35 g di farina;

h) 25 g di burro o margarina;

i) sale, pepe e noce moscata q. b.;

l) olio di oliva q. b.;

m) fiocchi di miglio.

Questa è una ricetta per un delizioso gratin da preparare con questa verdura dalle forti proprietà diuretiche. Questi ingredienti sono necessari per preparare 4 piccoli gratin. Vediamo come procedere alla preparazione.

Intanto laviamo bene le coste di bietola e togliamone i fili che non sono buoni da ingerire. Tagliamo le coste in piccoli bastoncini e facciamoli cuocere 15 minuti in acqua bollente salata. Scoliamo e lasciamo raffreddare.

Un delizioso gratin da preparare con questa verdura dalle forti proprietà diuretiche

Spezzettiamo la cipolla e mettiamola in padella con un po’ d’olio. Aggiungiamo poi i funghi, le coste di bietola già cotte, l’aglio e il prezzemolo spezzettati finemente. Condiamo a piacimento con sale e pepe, lasciando cuocere 2 o 3 minuti e poi togliamo dal fuoco.

Per preparare la besciamella mettiamo la farina e latte vegetale freddo in una ciotola e mischiamo con una frusta. Versiamo il composto in una pentola, aggiungiamo il latte restante e il burro o la margarina. Facciamo scaldare continuando a mischiare con la frusta finché il mélange non si inspessisce. Aggiungiamo sale e pepe e soprattutto la noce moscata con le erbe di Provenza. Possiamo anche aggiungere del parmigiano o pecorino.

Mischiamo le costole di bietola alla besciamella, mettiamo il tutto in dei piccoli ciotolini in terracotta spolverando con i fiocchi di miglio. Inforniamo a 180° per gratinare e mettiamo anche sulla modalità griglia se necessario.