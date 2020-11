L’autunno porta con sé le castagne e il profumo di legna bruciata: quando si incontra il venditore ambulante all’angolo della strada è quasi impossibile resistere.

Ma le castagne sono un frutto dai mille usi, perfette per preparazioni dolci e salate. In quest’articolo si racconta di una delle ricette tipiche di una delle regioni italiane: il castagnaccio toscano.

Questa semplicissima ricetta popolare, legata alla tradizione contadina, può essere descritta come una torta bassa ma morbidissima di farina di castagne. Il sapore del castagnaccio appena sfornato, insieme al profumo di pinoli e rosmarino, lo rendono un dolce veramente irresistibile. È da aggiungere anche che il castagnaccio ha pochissimo zucchero, ma sfrutta la dolcezza naturale dell’uvetta e delle castagne.

E allora ecco un delizioso dolce tipico con le castagne per scoprire i sapori dell’autunno con variante.

Un dolce tradizionale buonissimo

Ricetta facile e veloce, con ingredienti semplici da trovare ma che devono esprimere tutto il loro sapore. È per questo motivo che la scelta delle materie prime deve essere di qualità.

Il castagnaccio non ha uova, né burro (per i vegani) e non ha farina se non quella di castagna (per i celiaci).

Ingredienti:

a) 300g d farina di castagne;

b) 2 cucchiai di zucchero (variazione con miele stessa quantità);

c) 380g di acqua fredda (variazione con latte);

d) 40g di uvetta;

e) 40g di pinoli;

f) 40g di noci;

g) 2 cucchiai di olio Evo;

h) rosmarino;

i) sale q.b.

Mettere a bagno in acqua tiepida l’uvetta e tostare i pinoli in un padellino. Prendere una ciotola capiente e mettere la farina aiutandosi con un setaccio. Unire una presa di sale, lo zucchero, l’olio e l’acqua a filo, cercando di amalgamare tutto con una frusta.

Il composto deve presentarsi liscio, non devono essere presenti grumi. Adesso unire anche l’uvetta privata dell’acqua in eccesso, pinoli e noci.

Ungere con dell’olio una teglia, meglio se rotonda e di circa 26cm di diametro (questo renderà più alto e soffice l’impasto ma si può scegliere una teglia più piccola). Versare il composto di farina di castagne e guarnire la superficie con i restanti pinoli, noci, uvetta e il rosmarino in aghi.

Il forno deve essere preriscaldato a 180°C. Ora infornare il castagnaccio per 30 minuti circa. Sarà pronto quando si formeranno delle crepe sullo strato superiore. Servire questo delizioso dolce tipico con le castagne tiepido o a temperatura ambiente. Si rimane stupiti dalla sua semplice bontà.

