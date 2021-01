A tutti manca viaggiare e visitare nuove terre e nuove culture. La pandemia ci sta costringendo a rimanere fermi. Ma nell’attesa, si può sempre sopperire a questo bisogno e trovare altri modi di avvicinarsi ai Paesi esteri. Uno di questi per esempio è la cucina. Oggi infatti vogliamo proporre un delizioso dolce che farà vivere una serata diversa dalle altre a tutta la famiglia, questa volta direttamente dal Portogallo: la torta de Azeitão!

Gli ingredienti per la torta de Azeitão

Per preparare questo delizioso e tipico dolce portoghese, ci si dovrà procurare:

50 gr di farina

100 gr di zucchero

6 uova

1 cucchiaio di cannella

Per il ripieno serviranno:

40 gr di zucchero

10 gr di farina

2 uova

200 ml di latte

2 strisce di scorza di limone

Questi semplici ingredienti avranno la capacità di portare chiunque per una sera nella fantastica terra portoghese. Basterà seguire i passaggi che tra poco spiegheremo per realizzare un dessert coi fiocchi!

Come si cucina la torta de Azeitão?

Si inizierà dal ripieno. Dobbiamo versare in una padella lo zucchero, la farina, le 2 uova, la scorza di limone e il latte. Ora, bisognerà far cuocere gli ingredienti su fiamma media per circa 10 minuti, per poi far riposare il tutto. E ora ci si potrà dedicare alla torta. Prima di iniziare, bisognerà iniziare a far preriscaldare il forno a 180 gradi. Ora, bisognerà iniziare a rompere le uova, separando i tuorli e gli albumi in due diverse ciotole. Dopo aver montato a neve gli albumi, bisognerà aggiungere nella ciotola con i tuorli lo zucchero e la farina e mescolarli (se possibile con una frusta).

Quando gli ingredienti saranno amalgamati, allora sarà il momento di aggiungere anche gli albumi montati a neve. E adesso bisognerà versare il composto omogeneo su una teglia ricoperta da carta da forno in modo uniforme, quasi a formare un rettangolo, facendolo riposare per 20 minuti, per poi infornarlo a 180 gradi per circa 10.

Gli ultimi passaggi necessari per avere pronto in tavola questo dolce

Trascorso questo tempo, bisognerà mettere la torta su un piano di lavoro, cospargendola con il ripieno in modo uniforme, per poi aggiungere su tutte le parti il cucchiaio di cannella. Ora si dovrà tagliare in 9 quadrati uguali la torta e bisognerà arrotolare ognuno di questi quadratini, che dovranno rimanere in frigorifero per circa un quarto d’ora. E ora, ecco pronto sulla vostra tavola un delizioso dolce che farà vivere una serata diversa dalle altre a tutta la famiglia.

Lo si potrà gustare pensando alla meravigliosa terra del Portogallo, magari mettendo qualche canzone tipica del Paese in sottofondo. Un consiglio? Si potrebbe ascoltare “Um Contra O Outro” dei Deolinda!