Si avvicina la sera dell’ultimo giorno dell’anno. Per festeggiare come si deve bisogna seguire delle tradizioni ben precise: cominciando con l’indossare l’intimo rosso fino al gettare le cose vecchie, passando per il brindisi con bollicine.

Tra gli usi di buon auspicio che non possono assolutamente mancare ci sono le lenticchie. Un buon piatto di lenticchie porterebbe tanti soldi quanti chicchi se ne riesce a mangiare. La loro forma richiama delle piccolissime monete, quindi iniziare l’anno nuovo con una manciata di questi legumi non può che far bene.

I modi per cucinarle sono davvero tantissimi, da quelli più tradizionali alle ricette più innovative. In questo articolo si presenta una preparazione poco tradizionale e che usa una spezia che viene da lontano, il curry. Ecco un delicato piatto di lenticchie al curry per augurarsi un anno nuovo di ricchezza e salute.

La ricetta di lenticchie al curry prende spunto da un piatto tradizionale indiano, il dahl. In India e Asia con questo termine viene indicato un piatto di legumi secchi; questi compongono una zuppa molto cremosa.

Per questa versione il procedimento è molto simile e di un’estrema facilità. L’ingrediente principale sono le lenticchie rosse. Quando queste sono cotte, si mantecano con gli altri ingredienti quasi a formare un paté denso.

Ingredienti

200g di lenticchie rosse;

40g di anacardi;

uno scalogno;

uno spicchio d’aglio (facoltativo);

80g di burro;

1 cucchiaino di curry;

prezzemolo fresco tritato;

pane tostato a fette q.b.

anacardi salati e tritati per guarnire.

Procedimento

Tritare finemente lo scalogno e in una casseruola metterlo a cuocere con la metà del burro e lo spicchio d’aglio. Salare leggermente il composto e lasciare rosolare qualche minuto. Aggiungere le lenticchie e togliere l’aglio. Dopo due minuti aggiungere l’acqua fino a due dita sopra le lenticchie e portare a ebollizione. Nel frattempo bisogna tritare i 40g di anacardi tostati e salati. Unire al trito di anacardi un cucchiaio di olio d’oliva e unire alle lenticchie. Dopo 15 minuti le lenticchie dovrebbero cominciare a scomporsi. Quasi a fine cottura, aggiungere il cucchiaino di curry e mescolare bene. Quando le lenticchie avranno creato una crema è ora di spegnere il fuoco. Ora le lenticchie devono raffreddare per circa 10 minuti. Unire l’altra parte di burro, e tostare delle fette di pane nero o integrale.

Le lenticchie sono pronte per essere servite con sopra u trito di anacardi e del prezzemolo tritato. Un piatto che porterà fortuna a tutti coloro che lo gusteranno.