Il rally d’agosto sembra arrivato, la conferma è giunta anche nella seduta di oggi. La giornata odierna ha portato alcune conferme e interessanti novità. Tra queste un dato scatena l’euforia e una pioggia di acquisti travolge Piazza Affari che realizza il nuovo record degli ultimi 13 anni. Ma anche la Borsa americana ha avuto una seduta positiva. Non è un caso che proprio una notizia proveniente dal mercato USA abbia messo in moto le Borse europee. Sembra perciò trovare conferma la convinzione che con Wall Street da record Piazza Affari può risalire e mettere il turbo ed effettivamente è quello che è accaduto oggi.

Che oggi la seduta sui mercati azionari non sarebbe stata troppo movimentata lo suggerivano un paio di elementi. Anzitutto la chiusura incerta della Borsa USA nella seduta di ieri e poi l’apertura fiacca dei listini azionari europei. In effetti è stato così fino alle 14.30, quando è arrivato sui mercati un dato che ha fatto schizzare i prezzi. Fino ad allora i listini del Vecchio Continente erano in lieve rialzo, la stessa Piazza Affari stava guadagnando attorno allo 0,2%. Ma il dato sull’inflazione USA, l’indice dei prezzi al consumo di luglio, ha portato un sentimento d’euforia e ha fatto scatenare gli acquisti.

Il dato sull’inflazione a luglio in USA è stato inferiore alle attese e molto inferiore al valore precedente. Appresa la notizia, gli operatori hanno fatto un immediato ragionamento: se l’inflazione non morde non c’è necessità che la FED alzi i tassi. Su questa convinzione sono partiti gli acquisti a pioggia, in particolare sul listino italiano che ha chiuso con il guadagno migliore in Europa. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) al termine della seduta ha chiuso con un rialzo di quasi 1 punto percentuale, fermandosi a 26.457 punti. Ma durante la seduta l’indice è salito fin quasi a 26.500 punti, raggiungendo quasi il target indicato nella precedente analisi dai nostri Esperti.

Banche e titoli del cemento oggi sugli scudi e forse anche per le prossime sedute

Il settore bancario ha avuto il maggiore vantaggio da questa esplosione di acquisti. Banco BPM ha avuto la migliore performance tra i maggiori 40 titoli del listino, con un rialzo del 3,8%. BPER Banca ha guadagnato quasi il 3%, Unicredit ha guadagnato il 2,4% e Intesa Sanpaolo l’1,7%. Da segnalare anche il rialzo di Buzzi Unicem del 3,3%. L’approvazione al piano infrastrutturale negli USA da 1.000 miliardi coinvolge il settore delle costruzioni e Buzzi Unicem se ne potrà giovare.

