Con il suo battito costante il cuore ci informa che siamo in vita e che tutto procede bene. Qualche volta si stanca e allora è il momento di chiedersi se ci sia qualcosa che non va. Un cuore in affanno probabilmente potrebbe dipendere da questa cattiva abitudine.

Il motore del corpo

Grazie al cuore il sangue circola e con esso l’ossigeno e gli elementi indispensabili della vita. Il cuore è una pompa instancabile e ce ne siamo talmente abituati, che a volte non ci pensiamo nemmeno. Solo qualche volta lo avvertiamo e ci ricordiamo di lui

La vita moderna però è molto stressante e le cattive abitudini si accumulano rendendo difficile il suo compito. Il colesterolo che si spalma nelle arterie e ne abbassa l’efficienza, l’ipertensione, l’ansia sono alcuni dei fattori che ostacolano l’efficienza cardiaca.

Un cuore in affanno probabilmente potrebbe dipendere da questa cattiva abitudine

Un nuovissimo studio pubblicato nella rivista scientifica Circulation, mette in evidenza una relazione inaspettata. Gli studiosi hanno osservato per 10 anni il comportamento di circa 400.000 persone. Hanno diviso i partecipanti allo studio in due categorie. Quelli che dormivano male russando e soffrendo d’insonnia. E quelli che dormivano normalmente sette o otto ore per notte.

Si è giunti così alla seguente conclusione. Le persone che avevano delle sane abitudini per quanto riguarda il sonno, avevano un’alta percentuale che il cuore funzionasse bene. Il rischio che il loro cuore potesse soffrire di un’insufficienza cardiaca si abbassava del 42% rispetto ai cattivi dormienti.

Il sonno importante per l’organismo

Dormire è un’attività fondamentale per l’organismo e privarsene mette in pericolo il buon funzionamento del cuore, ma non solo. Durante la notte il nostro corpo non riposa completamente, ma si mettono in funzione i processi di pulizia dell’organismo.

Solo un buon sonno permette di ripulire il corpo da tutte le tossine e i detriti accumulati durante il giorno. Senza un buon riposo il corpo non riesce ad espletare bene questa importante funzione e le tossine non espulse cominciano a generare problemi di salute.

Dormire otto o nove ore per notte è la dose consigliata per ridare al nostro organismo la giusta e sana vitalità. Ecco qualche profumo che favorisce il sonno.