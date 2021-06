Esiste un prodotto senza glutine e ricco di proteine, perfetto anche per diete vegetariane o vegane. Si tratta della farina di arachidi, un alimento davvero particolare al palato seppur con qualche grasso in più. La farina di arachidi è perfetta per diete ipercaloriche e per gli sportivi che cercano alimenti poveri di carboidrati e ricchi di proteine. Un cucchiaio di questa farina proteica e saziante ha incredibili effetti sul corpo e un gusto eccezionale. È sbalorditivo il numero di preparazioni in cui impiegarla e le capacità sazianti di questo prodotto.

Che cos’è la farina di arachidi e quali sono i suoi valori nutrizionali

Uno dei maggiori pregi di questa farina è l’alto potere saziante anche a fronte di una sua piccola quantità. Non a caso sono molti gli sportivi che la inseriscono nella loro dieta varia ed equilibrata. È possibile ottenerla dalla lavorazione delle arachidi tostate di cui conserva gusto e proprietà. Ovviamente anche il gusto è leggermente grasso come nelle comuni arachidi. Per 100 grammi di farina le calorie sono 564, le proteine 25 grammi, i carboidrati 6,5 grammi. Poi gli zuccheri e le fibre rispettivamente 6,2 grammi e i grassi saturi 8,2 grammi. Nonostante i grassi questa farina aiuta nella perdita di peso perché ha un alto potere saziante. Svolge anche una funzione antinvecchiamento.

Le caratteristiche

Queste sono ricche di vitamine e minerali e hanno un elevato numero di fibre e di proteine. Poi esse riducono i livelli di colesterolo e hanno importanti benefici sul cuore. Ma i vantaggi sono anche a livello estetico perché l’alto contenuto di Vitamina E ha effetti positivi anche su pelle e capelli. Se queste sono le incredibili caratteristiche nutrizionali ecco invece in che modi utilizzarla. Ovviamente è sconsigliata la sua assunzione in caso di allergie alle arachidi e in regimi alimentari ipocalorici.

Un cucchiaio di questa farina proteica e saziante ha incredibili effetti sul corpo

Innanzitutto è possibile anche autoprodurla perché in Italia non è ancora una farina molto conosciuta e utilizzata. Basterà acquistare le arachidi naturali, pelate e non salate e farle asciugare in forno per 20 minuti. Bisognerà però azionare il forno prima e poi spegnerlo prima d’infornare le noccioline. Quindi tritarle finemente con un mixer da cucina.

Non prepararla con arachidi secche per scongiurare rischi dell’aflatossina. È possibile usarla per preparare biscotti o torte ma il miglior modo di assumerla per il benessere è versarne un cucchiaio nello yogurt a colazione. È preferibile non superare questa dose per via dei grassi e non consumarla in caso di allergie a legumi e frutta secca. Per approfondimenti rimandiamo alla lettura di quest’articolo.