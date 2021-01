Fare degli errori mentre prepariamo un piatto è assolutamente normale. Oltre al fatto che si tratta di un qualcosa che accade a tutti. Cucinare infatti non è un’arte facile da preformare. Come tutte le arti bisogna esercitarsi molto tempo, e anche quando saremo esperti, gli errori continueranno ad esserci. Ecco dunque che oltre a capire come evitarli, è molto importante sapere anche come rimediare a degli sbagli, evitando così di perdere tutto il lavoro fatto. A tal proposito, tra poco andremo a vedere come sfruttare un cucchiaio di panna nel sugo per rimediare al più comune degli errori.

Tanti tipi di errore

Gli sbagli che possiamo fare mentre cuciniamo una ricetta possono essere di diverso tipo. Alcuni sono molto difficili da evitare e solamente i più esperti riescono a non commetterli. Mentre altri sono errori molto semplici, quasi stupidi, che tutti commettiamo per mancanza di attenzione o di tempo.

Uno dei più diffusi, se non il più comune, è legato alla quantità di sale che mettiamo in un piatto. Infatti quante volte ci sarà capitato di preparare una ricetta e renderci conto di aver salato troppo? Oggi sveliamo una soluzione a questo inconveniente che forse in pochi conoscono. Dunque vediamo come usare un cucchiaio di panna nel sugo per rimediare al più comune degli errori.

Riequilibrare il piatto

Quando ci rendiamo conto di aver utilizzato troppo sale, solitamente ci prendono attimi di panico. Pensiamo infatti di aver rovinato definitivamente il piatto, e non vediamo una via per rimediare all’errore. Ma dobbiamo stare tranquilli perché il metodo per risolvere questo problema esiste, e a dire il vero, ce ne è anche più di uno.

Dal mettere una patata nell’acqua di cottura ad aggiungere un pizzico di zucchero, i trucchi sono tanti. Oggi ne vogliamo presentare uno che forse è meno conosciuto.

Infatti per rimediare ad un’eccessiva quantità di sale, sopratutto quando stiamo preparando sughi e salse, possiamo usare della panna da cucina. Basta infatti un cucchiaio da aggiungere nel sugo, per riequilibrare il piatto e farlo tornare salato al punto giusto. L’acidità della panna ci viene infatti in aiuto, eliminando il sapore fastidioso di un sugo eccessivamente salato, e ridonando alla salsa quella quantità dolce di cui ha bisogno.