Ci sono dei metodi naturali che hanno davvero dei superpoteri che non conosciamo. Pensiamo al ghiaccio per esempio, si può usare davvero in mille modi diversi. Di solito quando ci si fa male si prende il ghiaccio. La sua applicazione ci permette di non dare modo ai lividi di peggiorare e inoltre blocca il dolore. Ora vedremo in quanti modi possiamo utilizzarlo.

Curare la pelle

Ebbene si, il ghiaccio è un meraviglioso alleato della nostra pelle. Può avere infatti molti usi benefici. Stimola per esempio la circolazione sanguigna. È un importante tonico per l’epidermide, chiude i pori dilatati e toglie l’irritazione dove intervengono i fastidiosi punti neri. Inoltre riduce le occhiaie e i gonfiori. Anche per questo un cubetto di ghiaccio al giorno toglie l’estetista di torno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo come adoperarlo per le borse sotto agli occhi. Si prepari del tè verde e si congeli nella vaschetta per il ghiaccio. Poi chiudiamo i cubetti in un panno e applichiamoli sotto gli occhi. Si vedrà il gonfiore ridursi notevolmente dopo l’applicazione. Al posto di tante creme contorno occhi questo rimedio è più potente.

Possiamo utilizzare questo rimedio se si desidera ottenere una pelle liscia e migliorare la circolazione. Prendiamo due cubetti di ghiaccio raccolti in un fazzolettino e applichiamoli su tutti i punti del viso. Al mattino l’azione restringente e tonificante ci farà avere un viso molto più rilassato. Un altro beneficio del ghiaccio è quello di funzionare come un anestetizzante. Lo vediamo per esempio sulla parte delle sopracciglia rimasta rossa dopo che si sono tolte con la pinzetta. Se applichiamo un cubetto di ghiaccio si sgonfieranno molto velocemente.

Un cubetto di ghiaccio al giorno toglie l’estetista di torno

Rendere luminosa la pelle? Si congeli una spremuta d’arancia nell’apposita scatoletta del freezer. Si applichino i cubetti sul viso e poi si risciacqui con acqua tiepida. Sarà sorprendente il risultato. Ecco quali sono i motivi per cui un cubetto di ghiaccio al giorno toglie l’estetista di torno.

Lo vediamo ancora alleato quando si prende troppo sole e la pelle si arrossa. Si preparino dei cubetti a base di aloe vera ed acqua. Se si fa ghiacciare questo composto, la successiva applicazione darà subito sollievo.

Anche riguardo al trucco, il ghiaccio può essere usato al posto del primer. Dopo aver lavato il viso possiamo applicare una crema idratante e posare il ghiaccio su ogni parte del viso per poi procedere con il trucco. Il risultato sarà eccellente.

Non è finita qui

Il ghiaccio riesce anche a ridurre i rossori della pelle che derivano dai brufoli o dai punti neri che spesso andiamo a stuzzicare.

Si è scoperto che il ghiaccio è una sostanza dai mille usi e abbiamo visto perché un cubetto di ghiaccio al giorno toglie l’estetista di torno. Molte creme possono essere sostituite da rimedi naturali a volte ancora più efficaci.