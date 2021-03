È raro trovare qualcuno a cui non piacciano gli gnocchi alla bava o la pasta con un cremoso sugo al formaggio. Spesso però possiamo trovare questi piatti prelibati solo la ristorante. Ci sembra difficile poter ricreare queste ricette a casa. In realtà è possibile ottenere un cremoso sugo al formaggio pronto in 5 minuti per una pasta da chef. E non solo: questa ricetta ci permette di usare gli avanzi in frigo.

Tutto l’occorrente

Questo sugo è un vero e proprio svuotafrigo. Non prevede infatti un tipo di formaggio particolare. Se abbiamo del formaggio avanzato, magari ormai troppo duro, questo è il modo per sfruttarlo al meglio. È quindi un piatto perfetto per quando abbiamo voglia di qualcosa di sfizioso ma non abbiamo fatto la spesa.

Questa ricetta prevede infatti pochissimi ingredienti. Prima di tutto ci serviranno semplicemente il formaggio scelto e del pepe. Per dare ancora più gusto al sugo possiamo anche usare il burro. E, ovviamente, la pasta che più ci piace!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il procedimento

Preparare un cremoso sugo al formaggio pronto in 5 minuti per una pasta da chef è estremamente facile. Prima di tutto ci servirà una grattugia. Vanno bene anche quelle a buchi larghi per fare le verdure a julienne. In una ciotola dovremo infatti grattugiare il formaggio. Ovviamente più formaggio useremo più il risultato sarà cremoso e gustoso! Se abbiamo più tipi di formaggio in frigo possiamo combinarli. Per rendere il formaggio morbido abbiamo due opzioni. La prima è quello di allungarlo con un po’ di acqua di cottura della pasta. L’acqua calda renderà il formaggio cremosissimo!

In alternativa per una botta di gusto possiamo far sciogliere una noce di burro in un pentolino. Quando questo sarà liquido potremmo aggiungerlo al formaggio e mischiare bene. Se il formaggio che abbiamo scelto è già molto morbido questa fase potrebbe non essere necessaria. Sarà il calore stesso della pasta a renderlo cremoso. Una volta ottenuto il sugo della consistenza desiderata possiamo spolverarlo con un po’ di pepe. In alternativa è ottima anche la noce moscata. Ora non resta che unirlo alla pasta e voilà, il piatto è pronto!