Quando si cucina pranzo o cena, spesso l’attenzione cade sulla portata principale. Di conseguenza si tende a curare molto meno il contorno. Questo molte volte risulta insipido e poco invitante. Inevitabilmente se ne avanzano e sprecano grandi quantità.

Per ovviare a questo problema possiamo concentrarci su ricette di contorni sfiziosi ma non impegnativi da cucinare. Le carote brasate sono uno di questi. Anche se la preparazione di questo contorno è molto semplice, il suo gusto lascerà tutti a bocca aperta. Ecco come preparare un contorno speciale ma poco impegnativo perfetto per una cena in famiglia.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ingredienti

Per preparare circa 4 porzioni di carote brasate serviranno:

500 g di carote;

1 cipolla;

1 bicchiere di vino rosso fermo;

Alloro q.b.;

Concentrato di pomodoro q.b.;

Brodo di carne q.b.;

1 spicchio d’aglio;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

1 costa di sedano;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

Un contorno speciale ma poco impegnativo perfetto per una cena in famiglia

Comunciamo con lo sbucciare la cipolla e tritarla finemente con l’aiuto di una mezzaluna. Spelare anche lo spicchio di aglio. Poi prendere una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e farlo scaldare sul fuoco. Quindi versarvi la cipolla, l’aglio e una foglia di alloro e far soffriggere.

Intanto pelare le carote e lavarle sotto acqua corrente. Togliere le estremità e tagliare a rondelle. Se necessario aiutarsi con una mandolina. Pulire e lavare anche la costa di sedano. Tagliarla a pezzi piccoli. Aggiungere le carote e il sedano al soffritto. Versare il bicchiere di vino rosso insieme alle carote e mescolare. Coprire le carote con il brodo di carne e lasciar cuocere. Aggiungere brodo di carne durante la cottura se necessario. Aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro e un pizzico di sale e pepe a fine cottura.

Per ottenere il massimo da questo sfizioso contorno, si consiglia di servilo con piatti di carne.