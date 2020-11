Cucinare è una passione che accomuna tantissime persone. Ma, purtroppo, non sempre si ha il tempo di stare ai fornelli. La vita frenetica, infatti, non permette di dedicarsi alle proprie passioni ogni giorno. E quindi ci si deve adattare, trovando delle ricette che siano veloci da preparare. Al tempo stesso, però non bisogna mai rinunciare al gusto. Mangiare deve essere anche un piacere. Ed è per questo che noi del team di ProiezionidiBorsa oggi proponiamo la ricetta per un contorno sfizioso e veloce da preparare con 3 semplici ingredienti. Ecco come cucinare la scarola con uva passa e pinoli.

Gli ingredienti

Ecco tutti gli ingredienti necessari per realizzare la scarola con uva passa e pinoli:

a) 700 gr di scarola

b) 70 gr di pinoli tostati

c) 100 gr di uvetta

d) peperoncino

e) aglio

f) olio extravergine di oliva

g) sale

Un contorno sfizioso e veloce da preparare con 3 semplici ingredienti

La ricetta della scarola con uva passa e pinoli è forse una delle più semplici e sfiziose che ci siano. E, soprattutto, si prepara in meno di 20 minuti. Perciò, basta mettersi ai fornelli per pochissimo tempo e sarà pronta! Per prima cosa, bisogna tagliare i cespi di scarola in 4 spicchi differenti. Questi ultimi andranno messi in acqua salata per almeno 2 minuti. Dopo averli scolati e aver eliminato la parte coriacea, si dovranno prendere un pezzo di peperoncino e uno spicchio d’aglio. Questi ultimi due ingredienti andranno fatti imbiondire in padella con un po’ di olio extravergine di oliva.

Dopo qualche minuto, si potrà mettere in padella anche la scarola. Quado la parte più acquosa sarà completamente evaporata, vuol dire che l’ingrediente principale sarà pronto! Ora basterà semplicemente unire i pinoli, l’uva passa, un pizzico di sale et voilà! Ecco un contorno sfizioso e veloce da preparare con 3 semplici ingredienti!



