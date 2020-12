Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se abbiamo voglia di lasciare tutti a bocca aperta non sforzandoci più di tanto, ecco una ricetta perfetta. Oggi spieghiamo come preparare un contorno sfizioso e gustoso da portare in tavola per soddisfare tutti i presenti. Vediamo come fare per portarlo in tavola in pochi semplici passi.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) pepe, quanto basta;

b) quattro cipolle;

c) latte, quanto basta;

d) 100 grammi di salsiccia;

e) un uovo;

f) 100 grammi di parmigiano grattugiato;

g) pane raffermo;

h) olio extravergine d’oliva, quanto basta;

i) prezzemolo, quanto basta;

l) pangrattato, quanto basta (facoltativo);

m) sale, quanto basta.

Il procedimento

Prendiamo il pane raffermo e bagniamolo nel latte. Prendiamo, poi, le nostre cipolle e priviamole delle parti di scarto. Una volta pulire, mettiamole a bollire per venti minuti in abbondante acqua salata.

Scoliamole e lasciamole un attimo da parte a raffreddare. Prepariamo il ripieno: prendiamo una ciotola e uniamo il parmigiano grattugiato, il pane, un uovo sgusciato e la salsiccia cruda.

Laviamo il prezzemolo e tritiamolo finemente. Saliamo e pepiamo secondo gusto. Tagliamo delicatamente la parte superiore della cipolla e, con cautela, rimuoviamone il contenuto.

A questo punto, inseriamo dentro all’ortaggio la farcitura, riempiendo bene. Se il ripieno risulta troppo molle, aggiungiamo del pangrattato, se invece è troppo asciutto bagniamolo con un pò di latte. Disponiamo le cipolline su una teglia con un pò di olio. Facciamo cuocere per circa mezz’ora a 180 gradi.

Oggi abbiamo dato un’idea innovativa su come portare in tavola un contorno sfizioso e gustoso da portare in tavola per soddisfare tutti i presenti. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa dedicati alla cucina sono presenti diverse ricette per portare in tavola dei deliziosi piatti unici, ricchi e completi. Basta cliccare qui per scoprire come preparare i peperoni imbottiti, una deliziosa ricetta del Sud Italia.