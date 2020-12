Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi portiamo sulle vostre tavole un contorno semplice, delizioso, croccante e saporitissimo con cui accompagnare le seconde portate. Ecco come fare per prepararlo.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti necessari per la preparazione:

a) un chilo di patate;

b) un limone non trattato;

c) timo secco, quanto basta;

d) origano secco, quanto basta;

e) olio di oliva, quanto basta;

f) salvia secca tritata, quanto basta;

g) un rametto di rosmarino;

h) paprika, quanto basta;

i) due spicchi di aglio con la buccia

l) sale, quanto basta.

Il procedimento

Nel passare alla preparazione, per prima cosa è necessario lavare le patate e privarle della buccia con un pelapatate. Poi basterà tagliarle a pezzettoni. Se si desidera togliere l’amido in eccesso, si possono mettere in ammollo in acqua fredde per mezz’ora.

Mettere gli ortaggi in una teglia da forno, ben distanziate gli uni dagli altri. Facciamo piovere su di essi tutte le spezie essiccate a nostra disposizione e mescoliamo bene i pezzi per insaporirli.

Alla fine cospargiamo le patate di olio e aggiungiamo un pizzico di sale. Mettiamo nella teglia anche i due spicchi di aglio. Prendiamo il limone ed estraiamone il succo con uno spremiagrumi. Versiamo il contenuto sopra le patate in maniera omogenea.

Se si desidera si può anche aggiungere la buccia dell’agrume grattugiata, al massimo un cucchiaino per evitare un effetto troppo acidulo. Mettiamo tutto nel forno preriscaldato a 200 gradi. Assicuriamoci che sia in modalità ventilata. Lasciamo dentro per quaranta minuti massimo. Durante questo tempo è necessario mescolarle per almeno due volte in modo da rendere la cottura omogenea.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un contorno semplice, delizioso, croccante e saporitissimo con cui accompagnare le seconde portate. Se si è a corto di idee per altre occasioni ecco, dunque, una ricetta che farà sicuramente colpo: i funghi trifolati.