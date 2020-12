In questi giorni tutti sono alla ricerca di idee per il menù delle festività. Da un delizioso primo piatto a un secondo che segua la tradizione e piaccia a tutti, i requisiti che ricerchiamo sono tanti. Di certo il materiale non manca e al giorno d’oggi c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Il mondo dell’internet è infatti ormai pieno di idee e consigli su come cucinare per i giorni di festa. A tal proposito, anche noi vogliamo dare il nostro contributo. Tra poco infatti sveleremo come preparare un contorno gustosissimo e invitante per un pranzo in famiglia.

Verdure per tutti

Per far sì che un menù lasci il segno e sia totalmente apprezzato, è molto importante non trascurare i dettagli. Infatti in molti si sforzano per indovinare un primo piatto ad esempio, per poi non mettere lo stesso impegno nella scelta delle altre portate. Invece è proprio li che si può fare la differenza. Scegliendo tutte le portate con la stessa attenzione, potremo preparare un pasto non solo gustoso, ma indimenticabile.

Proprio per questo vogliamo parlare di una portata che solitamente non viene considerata con la stessa importanza di un primo piatto, ovvero il contorno. È importante però sottolineare come il secondo cambia molto a seconda del tipo di contorno che scegliamo di abbinarci. In questo articolo proponiamo un’idea molto interessante in grado di sposarsi sia con carne che con pesce.

Le zucchine alla genovese

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono le zucchine ovviamente, poi mortadella, pancarrè, uovo, latte, pangrattato, sale e olio. Innanzitutto dovremo tagliare in due le zucchine e bollirle per qualche minuto. Leviamo la polpa e lasciamole in una teglia da forno. Tritiamo la polpa e aggiungiamoci la mortadella e il pancarrè, entrambi tagliati a pezzettini. Mettiamo tutto nel latte e aggiungiamo le uova, il pangrattato, il sale e l’olio. Una volta dopo aver mescolato per bene possiamo passare a farcire le zucchine. Dopo quarantacinque minuti in forno a centottanta gradi, il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. Dunque ecco come preparare un contorno gustosissimo e invitante per un pranzo in famiglia.