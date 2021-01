Oggi spieghiamo come preparare un contorno dietetico, ma estremamente saporito per perdere gli odiosi chiletti delle feste. Parliamo, dunque, del cavolfiore alle acciughe, soluzione che renderà felici anche i più golosi.

La lista della spesa

Ecco gli ingredienti necessari:

a) quattro cavolfiori di medie dimensioni;

b) olio extravergine di oliva quanto basta;

c) 80 grammi di acciughe;

d) sale, quanto basta;

e) pepe, quanto basta;

f) capperi quanto basta, facoltativi.

Come prepararlo

Per prima cosa è necessario prendere il cavolfiore e privarlo delle parti di scarto. Una volta fatto questo, sciacquarlo bene sotto acqua corrente per togliere le impurità e dividerlo in cimette di dimensioni simili.

Prendere una pentola d’acqua e metterla sul fuoco, attendendo il bollore. Una volta raggiunto, buttare dentro l’ortaggio e lasciarlo lessare poco meno del suo naturale tempo di cottura.

Basteranno circa 10-11 minuti, invece dei canonici quindici. Scolarli bene. Prendere una padella e mettere un po’ di olio. E, una volta che si sarà scaldato, aggiungere i filetti di acciughe.

Naturalmente per rendere il piatto leggero sarà necessario limitare le dosi del condimento, quindi consigliamo un cucchiaino di olio o al massimo due a persona.

Aggiungere le acciughe e farle squagliare del tutto. Inserire la verdura in questo sughetto e lasciare cuocere per tre minuti, girando bene per fare insaporire. Salare e pepare se necessario, assecondando il proprio gusto. Alla fine aggiungere dei capperi tenendo conto però che il piatto è già sapido di per sé.

Oggi abbiamo proposto un contorno dietetico, ma estremamente saporito per perdere gli odiosi chiletti delle feste. Se si è interessati a utilissimi consigli per cucinare dei piatti leggeri senza perdere gusto e golosità, suggeriamo di consultare la nostra ampissima sezione dedicata alla cucina. Perché non godersi gli ultimi frutti dell’autunno preparando un buonissimo piatto di funghi trifolati? Per ottenere la ricetta basta cliccare qui.