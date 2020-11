Il mese di novembre è appena iniziato. Perché non sfruttare questa occasione per cucinare delle deliziose verdure che questo periodo ci offre? Per questo motivo, dunque, oggi spieghiamo come preparare un contorno di stagione gustosissimo che conquisterà i vostri cari.

Gli ingredienti

Elenchiamo, innanzitutto, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) olio quanto basta;

b) un cavolfiore di medie dimensioni;

c) 40 grammi di parmigiano reggiano DOP da grattugiare o già grattugiato;

d) sale quanto basta;

e) pepe quanto basta.

Come preparare un contorno di stagione gustosissimo che conquisterà i vostri cari

Prendiamo il cavolfiore e laviamolo sotto un abbondante getto di acqua fredda. Dopo averlo asciugato bene con un canovaccio prendiamo un tagliere pulito e togliamo le parti in eccesso.

Eliminiamo, quindi, le foglie e il gambo. Dividiamo l’ortaggio in varie cimette di uguale misura. In caso risultassero troppo grosse riduciamole ulteriormente staccandole oppure tagliandole con un buon coltello da cucina.

Prendiamo, quindi, una pentola ben capiente e riempiamola di acqua. Mettiamola sui fornelli a fiamma medio alta. Appena l’acqua comincerà a bollire mettiamo un pizzico di sale e buttiamo le parti di cavolfiore. Lasciamole cucinare per almeno una quindicina di minuti.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, scoliamole facendo attenzione a non spappolarle e lasciamole da parte.

Preriscaldiamo, poi, il forno in modalità grill a 200 gradi. Ungiamo una teglia con la quantità desiderata di olio e mettiamo dentro i nostri ortaggi. Cospargiamo sopra altro olio e aggiungiamo sale e pepe per aggiustare il gusto.

Procediamo anche con un’abbondante spolverata di parmigiano reggiano. Inforniamo per una decina di minuti. Se si sarà formata una crosticina dorata, il piatto sarà pronto da gustare.

In questo articolo, dunque, abbiamo spiegato come preparare un contorno di stagione gustosissimo che conquisterà i vostri cari.