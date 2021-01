Se siamo stanchi di mangiare i soliti contorni che non regalano nessuna emozione al palato, è arrivato il momento di preparare un contorno con il cavolfiore facile e sfizioso. Ottimo da preparare se si vuole fare una bella figura con degli ospiti, ma anche se si ha voglia di cucinare qualcosa di diverso per il nucleo familiare. Vediamo allora subito questa deliziosa ricetta con il cavolfiore. Perché da oggi in poi cucineremo questa verdura solo così.

Un contorno con il cavolfiore facile e sfizioso

La ricetta non sarà composta solo da cavolfiore, ci saranno anche le acciughe e il pangrattato. Ma vediamo ora bene come fare e tutto ciò che occorre per preparare questa pietanza.

a) 1 cavolfiore;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 4/6 filetti di acciughe sottolio;

c) 1 spicchio d’aglio;

d) 4 cucchiai di pangrattato;

e) olio extravergine di oliva;

f) timo fresco;

g) sale

La prima cosa da fare è tagliare e lavare il cavolfiore. Prendere le cime del cavolfiore e sbollentarle in pentola per 5 minuti e poi lasciarli in una padella. Ora prendere una padella abbastanza larga, bagnarla con dell’olio e inserire lo spicchio d’aglio. Scolare le acciughe e quando l’aglio sarà bello rosolato aggiungerle in padella. Le acciughe si devono sciogliere nell’olio.

Infine aggiungere alla padella le cime di cavolfiore e farle saltare per qualche minuto. Prendere contemporaneamente un’altra padella, bagnarla con pochissimo olio e aggiungere il pangrattato. Far cuocere il pangrattato a fuoco lento fino a quando non si ottiene un colore dorato. Una volta raggiunto il colore desiderato, aggiungere il pangrattato alla padella con dentro il cavolfiore. Girare bene il tutto, insaporire con del timo fresco e con del sale. Mischiare ancora per bene e poi servire come contorno. Ottimo per accompagnare pesce, come il salmone, ma anche la carne, come l’arrosto.

Approfondimento

Delizioso primo piatto che fa bene a tutto il corpo.