Per qualcuno mangiare le verdure può essere una vera noia. Potrebbe sembrare che alcune verdure non abbiano granché di sapore e invece ciò che fa la differenza è come vengono cucinate. Quindi, oltre all’apporto di vitamine, sali minerali e fibre, le verdure sono ingredienti magnifici per piatti sfiziosi e saporiti. Basta trovare il modo di cucinarle.

In autunno la scelta di verdure è ampissima: cavoli, zucca, rape di ogni tipo e colore, cavolo nero, coste. Proprio le coste sono protagoniste di questa ricetta: Un contorno alternativo con le coste per cucinare verdure saporitissime senza annoiarsi.

Al gratin con scamorza filante

Le bietole da costa, o semplicemente coste, sono ortaggi diffusi e coltivati in tutta Italia. La particolarità di questa verdura è avere una parte costoluta appunto, bianca e più spessa, che termina con una foglia verde scuro.

Integrare le coste nella propria alimentazione è importante per il ricco apporto di sali minerali, vitamina A e beta-carotene contenuti. Le coste apportano benefici alla salute degli occhi, della pelle, in caso di anemia, e sono molto digeribili. Rinfrescanti e lassative, hanno un apporto calorico minimo, quindi perfette per le diete.

Ingredienti:

1 mazzo di bietole costa private della parte verde (solo la costa bianca);

pangrattato;

scamorza q. b.;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

basilico;

sale e pepe;

olio extra-vergine d’oliva.

Procedimento:

lavare le coste e privarle della parte verde della foglia. Lessarle in acqua bollente salata fino a che saranno morbide ma non lesse. Scolarle e asciugarle dall’acqua in eccesso. In una ciotola unire pangrattato, parmigiano, basilico tritato, scamorza grattugiata o a dadini piccoli e un pizzico di sale. Con dell’olio spennellare ogni costa e impanarla come una cotoletta.

Preriscaldare il forno a 190°C. Disporre le coste in una teglia da forno e infornarle per circa 20 minuti. Saranno pronte quando la panatura si dorerà. Servire con dell’altro basilico fresco.

Con le foglie è possibile fare una crema; dopo averle sbollentate in acqua salata, scolarle e aggiungere un filo d’olio prima di ridurre tutto in crema con un mixer. Usarle sopra le coste gratinate.