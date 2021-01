La zucca è una delle regine indiscusse della tavola durante il periodo autunnale a invernale. Questa verdura estremamente versatile può essere trasformata in mille pietanze succulente, dal famosissimo risotto alla zucca, alle vellutate, ai semplici contorni (come la zucca in agrodolce in padella, da provare) fino ai dolci.

Un altro grande vantaggio della zucca è che è molto serbevole, cioè si può conservare per lungo tempo, soprattutto se la congeliamo in freezer.

La zucca può essere congelata semplicemente a fette. Tuttavia, la Redazione di Proiezionidiborsa suggerisce un consiglio per congelare meglio la zucca e averla sempre pronta da mettere in pentola.

Usiamo un altro metodo per dosare meglio le porzioni

Invece di congelare la zucca a fette, esiste un metodo più efficiente che ci consentirà di dosare alla perfezione le porzioni quando sarà il momento di utilizzarla. Senza dover scongelare una fetta intera, e senza dover perdere tempo a tagliarla e a pulirla. Si tratta di un consiglio velocissimo, che ci farà risparmiare molto tempo quando decideremo di utilizzare la zucca congelata.

Puliamo la zucca, e tagliamola a cubetti, anche grossolani. Possiamo ad esempio creare dei cubetti anche di 3 o 4 centimetri per lato. Poi congeliamo i cubetti ben distanziati tra loro.

Possiamo ad esempio disporli su un tagliere, e poi mettere il tagliere nel freezer. Dopo due o tre ore, possiamo raccogliere i nostri cubetti e metterli tutti insieme in un sacchetto. Utilizzando questo metodo, i cubetti non si attaccheranno l’uno all’altro durante il congelament. Così potremo prenderne solo la quantità giusta quando cucineremo la zucca.

Ricordiamoci di non lasciare troppo a lungo i cubetti sul tagliare durante la prima fase del congelamento. Altrimenti si formerà uno strato di brina.

Questo trucco semplicissimo ci permetterà di preparare le nostre ricette di zucca in maniera molto più veloce ed efficiente.