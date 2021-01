Se c’è un alimento indispensabile di cui non si può fare a meno in ogni pasto, questo è sicuramente il pane. Se non abbiamo tempo per recarci in panetteria ogni giorno e acquistare del pane fresco e fragrante, possiamo anche congelarlo, e tirarlo fuori qualche ora prima del pasto per avere una buona approssimazione del pane fresco.

Ma congelare il pane non è un’impresa semplice come potrebbe sembrare a prima vista. La forma irregolare delle pagnotte tende a occupare molto più spazio del dovuto in freezer, e per di più, sembra che il congelatore si riempia di briciole in un battibaleno nonostante i nostri tentativi di impedirlo.

Ma non rassegnamoci a questo destino: ecco un consiglio per congelare il pane senza occupare troppo spazio in freezer e senza neanche una briciola.

Congeliamo il pane a fette, e mettiamolo dentro un contenitore

Non gettiamo la pagnotta di pane direttamente nel freezer. Esiste un metodo migliore.

Innanzitutto, tagliamo il pane a fette, anche spesse, in modo da poterle disporre con più facilità. Poi congeliamole prima separatamente, ad esempio distribuendole su un tagliere. Solo dopo che saranno congelate, potremo metterle tutte insieme in un contenitore. Ma quali sono i vantaggi di questo metodo?

Risparmieremo spazio e non ci saranno briciole

Innanzitutto, le fette di pane sono molto più manovrabili rispetto a una pagnotta intera. Potremo scongelarne solo la quantità necessaria per il pasto, e si scongeleranno anche molto più in fretta.

In secondo luogo, il pane a fette occupa molto meno spazio in freezer, perché potremo disporre le fette anche una sopra l’altra.

Per evitare briciole, conviene disporre le fette in un contenitore di plastica, meglio se con il coperchio. Il nostro feeezer ci ringrazierà, e dovremo pulirlo molto meno spesso.

A proposito di cibo congelato, ecco anche tre ricette semplicissime da congelare e avere sempre pronte da mettere in tavola quando abbiamo poco tempo.