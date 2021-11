Quando si abbassano le temperature, il nostro corpo sente il reale bisogno di alimenti e bevande calde. Brodi, minestroni e piatti fumanti diventano indispensabili dopo una giornata passata fuori al freddo. Ecco perché stanno già spopolando le 3 migliori zuppe calde dell’autunno perfette per coccolarci in queste serate fredde.

Tra le bevande più indicate per questo periodo dell’anno, invece, ci sono le tisane. Queste bevande non hanno solo la capacità di riscaldarci e di donarci un po’ di quel calore che il freddo di stagione ci fa perdere. Le tisane, infatti, sono anche un ottimo modo per poter assumere nutrienti naturali vantaggiosi per l’organismo. Uno degli infusi più buoni e gustosi per questo periodo è la tisana al rosmarino.

Forse non tutti lo sanno, ma questa tisana è uno dei modi migliori per assumere le proprietà benefiche del rosmarino. Quest’ultimo conterrebbe componenti utili per tenere sotto controllo la pressione sanguigna, aiuterebbe l’attività intestinale, la salute delle ossa e dei denti e non solo. Anche l’intestino ci ringrazierebbe.

Un concentrato di vitamina C, calcio e fibre in questa calda tisana autunnale rigenerante e benefica

Le erbe aromatiche sono alleate preziose in cucina, ma non solo. Oltre a regalare dei buonissimi aromi, queste erbe sono molto utili anche per le proprietà benefiche che avrebbero sull’organismo. L’origano, ad esempio, aiuterebbe a combattere il colesterolo alto, l’ipoglicemia e non solo.

Un’altra pianta che inciderebbe positivamente sul nostro organismo, come abbiamo visto, è il rosmarino. Questa pianta contiene vitamine e minerali preziosi che fanno molto bene al nostro corpo. Ecco tutti i benefici che deriverebbero dal rosmarino.

Controllerebbe la pressione sanguigna e il sistema immunitario

Il rosmarino aiuterebbe a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna, grazie alla presenza del potassio. Inoltre, come riporta Humanitas Research Hospital, il rosmarino contiene anche vitamina C, utile per il sistema immunitario e con proprietà antiossidanti.

Benefici anche sull’intestino, sulle ossa e sui denti

Questa erba aromatica contiene anche preziose fibre, utili per contrastare la stitichezza e per agevolare l’attività intestinale.

Inoltre, sarebbe un buon alleato anche per contrastare il colesterolo alto e l’ipoglicemia. In più, contiene anche importanti sali minerali, come calcio e ferro, ottimi per la salute dei denti e delle ossa. Ecco perché troveremo un concentrato di vitamina C, calcio e fibre in questa calda tisana autunnale rigenerante e benefica.

Per quanto riguarda le vitamine, invece, il rosmarino contiene, oltre alla vitamina C, anche la vitamina A e la B6. Quest’ultima è utile perché rinforza contro le difese immunitarie e possiamo trovarla anche in questa lista di alimenti ricchi di qualità.