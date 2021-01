Le feste sono ormai arrivate al termine. Il giorno dell’Epifania è arrivato, e si sa, tutte le feste porta via. Ma questo non significa che non ci si può concedere un delizioso cocktail di buon augurio per questo 2021.

Un cocktail con solo 4 ingredienti che addolcirà il palato in pochi sorsi

Gli ingredienti di questo cocktail sono facilmente reperibili. È possibile che ci sia rimasta qualche buona bottiglia di rum nella credenza. Frutto di un bel cesto regalo. Ecco la ricetta giusta per poter gustare un buon rum con un twist.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

45ml di rum;

15ml di spremuta di limone;

4/5 grani di pepe;

22 ml di miele aromatizzato.

Serviranno anche dei cubetti di ghiaccio e un po’ di acqua calda.

Procedimento

Prendiamo un recipiente alto e ci versiamo il miele aromatizzato, il pepe e un cucchiaino di acqua calda. Mescoliamo con un cucchiaio e nel frattempo cerchiamo di schiacciare leggermente i grani. È il momento di aggiungere i cubetti di ghiaccio. Riempiamo il recipiente circa alla metà.

Aggiungiamo il nostro rum, bianco o scuro dipende dai gusti, e poi la spremuta di limone. Continuiamo a mescolare energicamente per circa 30 secondi. Con questo movimento andremo a creare una spuma deliziosa.

Quando il cocktail sarà abbastanza spumoso e omogeneo è il momento di travasarlo nei nostri bicchieri.

Bisognerà usare bicchieri dal diametro largo, perché andremo a metterci del ghiaccio. Quindi prendiamo un colino. Filtriamo il nostro mix travasandolo nei bicchieri.

Non ci resta che decorare il tutto con una scorzetta di arancia e qualche granello di pepe.

Ed ecco un cocktail con solo 4 ingredienti che addolcirà il palato in pochi sorsi. Il miele usato nella ricetta è aromatizzato, ma si può usare anche un miele di acacia, o la melata di bosco. Per concludere si può accompagnare ad un dolcissimo salame di pandoro.