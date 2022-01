Tantissime offerte di lavoro disponibili che non richiedono esperienza pregressa o qualifiche particolari. Per di più è possibile inviare domanda in un clic ed avere sin da subito grandi possibilità di essere poi assunti. Ruoli diversi per più sedi d’Italia, adatte sia a giovani che a candidati di qualunque età o livello di carriera.

Tra i ruoli disponibili, Digital Marketing Specialist, Riordinatore Area Ufficio Acquisti, Specialista Reparto Pescheria, Impiegato Ufficio Risorse Umane. E ancora Farmacista, Magazziniere Addetto alla Preparazione Ordini e Addetti alla Vendita di Prodotti Alimentari. Qualcuno probabilmente avrà già intuito il settore dell’azienda alla ricerca di personale, altri potrebbero rimanerne felicemente sorpresi.

Il quadro sull’azienda

Un clic e siamo candidati per una di queste opportunità di lavoro accessibili senza requisiti d’esperienza offerte da Conad. La cooperativa attiva nel settore del commercio al dettaglio ha sede principale a Bologna e vanta oltre 3mila punti vendita in tutta Italia. La maggior parte di questi sotto l’insegna classica del marchio, ma anche Conad Superstore, City, Sapori & Dintorni, Ipermercato, Margherita e Todis. Sono in totale 65mila i collaboratori che Conad impiega, contando oltre 2.300 soci.

Selezioni di personale periodiche per i punti vendita in tutta Italia. Tra l’altro, non manca la possibilità di poter inviare candidatura in qualsiasi momento scegliendo una delle sedi o dei punti vendita selezionabili. Pochissimi requisiti per la maggior parte dei ruoli, fatta eccezione, ad esempio, per il profilo di Farmacista o di Impiegato Risorse Umane.

Vediamo ad esempio il ruolo di Riordinatore Area Ufficio Acquisti. Al candidato ideale è richiesta la conoscenza del pacchetto Office e, preferibilmente, un’esperienza precedente nei punti vendita GDO. Fra le mansioni previste fa parte il riordinamento e la riorganizzazione dell’area freschi e secchi.

Un clic e siamo candidati per una di queste opportunità di lavoro accessibili senza requisiti d’esperienza

Per conoscere tutte le opportunità di lavoro disponibili in Conad visitiamo la pagina dedicata. “Lavora con Noi” si compone delle sezioni dedicate all’invio delle candidature spontanee e quella prevista per la visualizzazione delle posizioni aperte. Cliccando sul tasto “Scopri di più” avremo una panoramica delle opportunità ora disponibili per il Gruppo. Unico filtro di ricerca è quello per cooperativa. Cliccando poi sulla posizione di nostro interesse ne potremo visualizzare tutte le info correlate. Selezionando il tasto “Candidati ora” sarà possibile inviare domanda, comprensiva di Curriculum vitae, per il ruolo scelto.

Lettura consigliata

Come può un diplomato lavorare nel settore farmaceutico senza esperienza e con contratto a tempo indeterminato