Con l’arrivo del caldo ognuno di noi ha poca voglia di stare ai fornelli. Una tortura che non scende giù a nessuno e perciò si sfoglia il ricettario per trovare soluzioni utili alla causa. Ora puntiamo l’attenzione su un classico primo piatto facile e veloce da fare che accontenta tutti i palati. In estate almeno una volta abbiamo mangiato la pasta con filetto di tonno. I commensali oltre a leccarsi i baffi sanno bene che questo piatto è altamente nutriente. Infatti mangiando pasta con tonno fresco si fa il pieno di acidi grassi omega 3.

Mangiare tonno aiuta

Più volte abbiamo letto che nutrirsi di omega 3 aiuta a combattere le malattie cardiovascolari e parallelamente si tiene a bada la pressione sanguigna e i trigliceridi. A parte questo riferimento alla salute, il tonno ha effetti benefici su umore, memoria e sistema immunitario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un piatto consigliato a tutti

Dunque pasta al tonno è un toccasana per grandi e piccini. Sarà per questo motivo che gran parte delle famiglie italiane inserisce nel menù settimanale almeno una volta il prelibato primo piatto.

Dunque per chi non ha mai provato a preparare a casa questo succulento primo, i nostri Esperti di cucina daranno indicazioni su come fare pasta con tonno fresco e pachino.

Il procedimento

Bastano pochi ingredienti per un primo fresco e delicato con pasta con tonno e pachino. Per deliziare i palati, basta seguire queste indicazioni. La nostra base è per due persone perciò occhio agli ingredienti e alle quantità.

Tutti consigliano massimo 80 grammi di pasta a persona per mantenere la forma. Perciò in questo caso 160 grammi di pasta saranno sufficienti, aggiungere poi 100 grammi di tonno fresco, 15 pomodori pachino, olio sale e pepe nella giusta quantità.

Procedimento per pachino e tonno

Bisogna sciacquare attentamente il tonno e poi tagliarlo a pezzi. In una pentola versare due cucchiai di olio e i pomodori pachino precedentemente tagliati a pezzetti. Successivamente aggiungere il tonno fresco facendo attenzione ad abbassare la fiamma sotto la pentola onde evitare di far bruciare tutto. Il tonno, una volta che ha acquisito un colore rosa, è pronto.

Come cucinare la pasta

Parallelamente bisogna cucinare la pasta. In questo articolo non ci soffermiamo su questo dettaglio perché sulla nostra testata giornalistica ci sono già tanti articoli in merito.

Un classico primo piatto facile e veloce da fare che accontenta tutti i palati

Siamo veramente ad un passo per ottenere pasta con tonno fresco e pomodorini memorabile. Scoliamo la pasta e poi aggiungiamo pomodorini, tonno e un altro filo d’olio e il piatto è servito.