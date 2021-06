Le ciliegie sono il frutto estivo per eccellenza. Tutti quanti ne conoscono l’albero e le sue foglie dal delicato rosato. Meno persone sanno che esiste un ciliegio nano da coltivare sul balcone e che è molto resistente al freddo. Proprio così, anche chi non ha un giardino potrebbe dedicarsi alla coltivazione di questi frutti succosi. Basta solamente acquistare una varietà di ciliegio nano, che non occupa molto spazio. Un esemplare adulto cresce in un cespuglio e raggiunge un massimo di 2 metri di altezza. Ha foglie caduche dal colore verde brillante e piccoli fiori bianchi e rosati.

È autofertile

Questo vuol dire che non hanno bisogno di altre piante di ciliegio per essere produttive. Quindi, dopo due anni dalla messa a dimora si assisterà alla nascita dei primi frutti. Dopo cinque anni arriva a produrre fino a venti chilogrammi di frutta nelle giuste condizioni ambientali.

Le sue ciliegie sono di dimensioni medie, rosse e succose. La pianta le produce durante la seconda metà del mese di giugno. Proprio in questo periodo.

Ama il sole

Resiste a temperature anche proibitive (fino ai -30°C) e ama il sole, che ne favorisce la fruttificazione: una pianta ideale per tutte le stagioni. Si consiglia di piantarla tra ottobre e marzo. L’importante è che il terreno in cui la si mette non sia congelato e che sia ben drenato.

Richiede poca manutenzione

Come molte altre piante che abbiamo trattato sulle nostre pagine, il ciliegio nano richiede poca manutenzione. La potatura deve essere effettuata solo per eliminare i rami morti o per alleggerirla.

Negli anni successivi alla messa a dimora ha bisogno di molta acqua. L’importante è che il terreno non sia mai completamente secco. Negli anni seguenti, invece, è importante annaffiarla frequentemente solo nei periodi particolarmente caldi dell’anno.

Se la pianta è coltivata in vaso, come è probabile che sia se la si pianta per il bancone, necessita di concime per piccoli frutti nelle quantità indicate sulla confezione. In piena terra potrebbe necessitare di un concime organico da somministrare intorno a febbraio-marzo.

Varietà

Le informazioni fornite fino a questo momento potrebbero non rispecchiare tutte quante le varietà della pianta. Ad esempio, non tutti quanti i ciliegi nani sono autofertili, bensì la maggior parte. Pertanto, è bene informarsi adeguatamente prima di acquistarne un determinato esemplare. Proprio per questo ne vedremo alcune delle più note.

Il Ciliegio nano Star è una varietà autofertile, molto resistente alle malattie, matura a giugno e i suoi frutti hanno la buccia color rosso scuro, adatti sia per confezionare marmellate che per essere consumati freschi.

Un’altra varietà è il ciliegio nano Porthos, molto semplice da coltivare e che si adatta a tutti i terreni ricchi di humus e umidi anche in estate. Può essere posto in penombra o al sole, situazione in cui i suoi frutti maturano con maggiore facilità.