La colazione non è solo il momento in cui il corpo si nutre ed assimila quelle energie necessarie per affrontare la giornata. Il primo pasto rappresenta anche un attimo importante per condividere minuti preziosi con il resto della famiglia. Per regalare quel tocco di bontà in più al risveglio, perché non realizzare uno squisito ciambellone molto rapido nella sua preparazione e dal risultato finale indiscutibilmente buono. Di seguito, tutto l’occorrente per il ciambellone ricotta e Nutella.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 250 g di farina tipo 00;

c) 250 g di ricotta fresca;

d) 160 g di zucchero semolato;

e) 60 g di burro;

f) 50 ml di latte;

g) 1 bustina di lievito per dolci

h) 1 cucchiaino di vanillina;

i) Nutella q.b.

Un ciambellone semplice, veloce ma soprattutto buonissimo per far sorridere il cuore. Procedimento

Il primo passo per realizzare un ciambellone buono da leccarsi i baffi, è quello di riscaldare la Nutella a bagnomaria. Renderla liquida e lasciarla da parte.

Prendere un pentolino, inserire il burro a pezzetti e far sciogliere. In una ciotola, inserire le uova e lo zucchero e con l’aiuto delle fruste lavorare i due ingredienti fin quando il composto non diventa omogeneo e spumoso.

Aggiungere anche la vanillina e poi la ricotta. Amalgamare per qualche minuto e poi unire il latte a filo. Successivamente, setacciare la farina ed il lievito e poi unirli pian piano all’impasto.

A questo punto, versare il burro fuso e mescolare con cura per amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendere uno stampo a forma di ciambellone oppure una tortiera e versare metà impasto. Aggiungere due cucchiai di Nutella e poi versare l’altra metà dell’impasto ed infine un altro sottile strato di Nutella.

Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180° con forno statico per circa 35 minuti.

