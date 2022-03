Teniamoci pronti a portare giacconi e piumini in lavasecco perché la primavera sembrerebbe alle porte. Nonostante qualche colpo di coda dell’inverno in alcune Regioni, l’alta pressione sembrerebbe propensa a impadronirsi della nostra penisola. Ecco allora che dobbiamo dedicarci al cambio degli armadi, sostituendo per prima cosa i giubbini. Via quelli pesanti e se ci sarà il tempo, spazio a quelli più leggeri. Abbiamo volutamente usato il “se”, visto che la mezza stagione sta sparendo e ci troviamo spesso a passare dal piumino alla felpa. O, addirittura alla camicia, come è avvenuto un paio di domeniche orsono. Attenzione che da primavera in poi torneremo a usare molto questo indumento che piace tanto sia a uomini che a donne.

Dai campi alla vita di tutti i giorni

Nata come indumento sportivo nei tornei di tennis, la polo ha veramente rivoluzionato il concetto di indumento sportivo. Soprattutto con l’introduzione e il successo anche della versione a maniche lunghe. E in questo, si è appoggiata anche al rugby, altro sport molto popolare. La polo è quel compromesso tra casual ed elegante, che piace proprio a tutti. Mentre gli uomini la utilizzano anche sotto le giacche, le donne non hanno le mezze misure. O adottano la versione attillata per mostrare le forme, oppure quella XL per vestire comode e coprire eventualmente qualche chiletto di troppo. Fatto sta che in qualsiasi modo i nostri armadi abbondano di polo.

Un chiaro ritorno al classico con meno colori sgargianti a primavera per questo capo sportivo e comodo che piace tanto a tutti

Tendenzialmente questo capo segue anche molto la stagione e il clima. In primavera, quando il sole ancora non la fa da padrone, indossiamo polo di tutti i colori, anche quelli più scuri. Cosa, che invece non facciamo più in piena estate, per non finire a cuocere sotto il sole come un uovo. Spazio quindi ai i colori più chiari e ai tessuti più morbidi, traspiranti e leggeri per sentire meno la calura. Ancora, secondo gli esperti, di qui a qualche giorno torneranno di moda i cosiddetti colori neutri. Quindi, spazio al grigio, ma anche al blu e alle tonalità più scure. Il trend 2022 sembrerebbe quindi prediligere un ritorno alla tradizione. Un chiaro ritorno al classico con meno colori sgargianti e più sobri per un capo dall’eterno fascino.

Approfondimento

