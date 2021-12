Con le feste che si avvicinano, molti di noi hanno già scelto il menù per Natale e addirittura per Capodanno. Sappiamo quale secondo di carne scegliere, oppure punteremo su un primo piatto di pesce. Il cibo dopo tutto è il protagonista di una cena o un pranzo in compagnia, quindi, è normale che gli riserveremo gran parte delle attenzioni e dei nostri sforzi.

Non dovremmo dimenticare però che anche l’occhio vuole la sua parte. Quindi anche la tavolata dovrebbe essere bella e invitante, tanto che gli invitati non potranno trattenersi dallo scattare una foto. È importante che i colori di tovaglia, piatti e tovaglioli siano in sintonia. Potremmo optare per un look completamente bianco, con bicchieri semplicemente trasparenti. A maggior ragione, abbiamo bisogno di un punto in cui attirare lo sguardo.

Abbiamo già visto come utilizzare i tovaglioli per creare una decorazione natalizia fai da te davvero d’effetto. Oggi invece vedremo come realizzare un centrotavola dell’ultimo minuti come nelle riviste ma pronto in un attimo riciclando questi comuni oggetti che stiamo per descrivere e che abbiamo già in casa.

Ci serviranno delle candele, possibilmente tutte dello stesso colore oppure sfumature dello stesso tono. Per aggiungere un tocco di eleganza cerchiamo anche diversi contenitori in vetro trasparenti, come bicchieri ampi di diverse misure, barattoli e persino caraffe. Cerchiamo poi un vassoio che sia in tono con il resto della tavolata. Potrebbe essere in metallo, magari di un piacevole dorato, argentato o ottone. Altrimenti, un semplicissimo vassoio o tagliare il legno darà calore all’intero insieme. Manca solo un ultimo dettaglio, ma che farà tutta la differenza.

Per prima cosa, utilizziamo il vassoio scelto come supporto. Questo ci sarà molto utile non solo per dare unità ai vari elementi decorativi, ma anche per praticità. In questo modo infatti potremo rimuovere il centrotavola in una volta molto facilmente per fare spazio alle portate di delizioso cibo che avremo preparato.

Adesso disponiamo un po’ alla rinfusa i nostri contenitori di vetro, posizionando quelli più alti verso il centro. Adesso inseriamo le candele, che possono benissimo essere di diverse dimensioni, così da dare ancora più dinamicità al centrotavola. E allora via con tealight, candele tozze e allungate.

Concludiamo l’opera con qualche dettaglio decorativo da inserire nei contenitori fra il vetro e la candela. Una scelta molto economica ma allo stesso tempo chic può essere la frutta secca, come le nocciole ancora col guscio. Altrimenti potremmo scegliere delle piccole pigne o qualsiasi altro elemento che possiamo trovare in casa. Vanno bene le zollette di zucchero, l’anice stellato o le stecche di cannella. Tutto è consentito, purché questi elementi decorativi siano tutti uguali e più o meno dello stesso colore.

Posizioniamo il centrotavola al posto che gli compete e godiamoci le espressioni estasiate degli ospiti.