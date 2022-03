Un castello incantato e un lago cristallino circondati dalle montagne sono la romantica meta per relax e panorami mozzafiato

Da nord a sud l’Italia è capace di regalare luoghi di grande bellezza. Alla natura incontaminata dei parchi nazionali si uniscono le luminose coste toccate dall’acqua cristallina. Tantissimi paesini, insigniti del premio come borgo più bello d’Italia, offrono scorci suggestivi, prodotti enogastronomici di alta qualità e paesaggi tutti da scoprire.

Con l’arrivo della primavera, le giornate cominciano ad allungarsi e l’aria si fa più calda. Non c’è periodo più bello per godersi uno o due giorni di gita fuoriporta per scoprire i tesori della nostra Penisola. Un ottimo motivo per staccare dal tran tran quotidiano e rilassare la mente, magari coinvolgendo tutta la famiglia o un gruppo di amici.

Con la bella stagione che porta con sé il risveglio della natura, non c’è luogo migliore da visitare che un castello incantato e un lago cristallino. Tutto è cinto da imponenti montagne, tra il verde di prati immensi e il bianco della neve non ancora sciolta. Sembra un sogno, ma siamo fortunati perché questo posto esiste e ci lascerà completamente a bocca aperta. Basta andare in Trentino, una delle Regioni più straordinarie d’Italia, dove le Alpi sono regine indiscusse.

Trovarsi davanti a un castello delle fiabe

Abbiamo mai immaginato di trovarci di fronte al castello di Biancaneve o di Raperonzolo? A Toblino (Comune di Madruzzo), presso la Valle dei Laghi del Trentino, il sogno diventa realtà. Stiamo parlando di uno dei laghi più suggestivi e romantici d’Europa, cinto tra le montagne della Paganella e Bondone.

Ma la cosa eccezionale è che, circumnavigando le sue sponde, improvvisamente compare un castello. L’ingresso è costituito da un ponte, un fossato e un grande portone. Le mura terminano con merli e una torre cilindrica svetta come nelle migliori fiabe. Questo raro esempio di castello lacustre ha origine nel XII secolo ed era di proprietà dei vassalli del principe di Trento.

Un castello incantato e un lago cristallino circondati dalle montagne sono la romantica meta per relax e panorami mozzafiato

Reso celebre da parecchie leggende, ancora oggi è visitato dagli amanti del mistero o da chi ha deciso di coccolarsi soggiornando negli appartamenti rimessi a nuovo. Si narra che sul fondo del lago sia nascosto un tesoro. Inoltre, qui è stata girata la serie La dama velata.

Ma ciò che davvero fa di questo luogo un unicum è la simbiosi in cui vivono il castello, il lago e la natura circostante. Il parco che circonda il lago è ricco di fauna e flora, mentre il giardino del castello è stato impreziosito di ulivi, lecci, terebinto e altre piante esotiche. Toblino è anche celebre per il vino Santo Trentino e per le bellissime passeggiate adatte a tutti, soprattutto per chi ama la mountain bike.

Lettura consigliata

Weekend low cost in 5 meravigliosi borghi d’Italia incastonati nella roccia che lasciano senza fiato