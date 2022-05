Maggio è un mese perfetto per le gite fuori porta. Infatti il tempo è generalmente gradevole e si ha più voglia di spostarsi. Per questo oggi consigliamo un luogo di immensa bellezza che però non è noto a tutti. Andiamo, quindi, insieme alla scoperta di una delle meraviglie del Friuli Venezia Giulia. È infatti possibile visitare un castello da fiaba affacciato a strapiombo sul mare che ha visto muoversi al suo interno delle personalità importantissime di due secoli fa. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I luoghi della principessa Sissi in Italia

Una di queste è sicuramente Sissi, ovvero Elisabetta di Baviera, protagonista di film, cartoni e serie televisive. È anche nota ai più come imperatrice d’Austria, dato che sposò Francesco Giuseppe. A differenza di quanto spesso accadeva all’epoca, il matrimonio dei due non fu strettamente combinato. Il sovrano infatti avrebbe dovuto coniugarsi con la sorella maggiore della futura moglie, Elena. Fu poi però talmente rapito dalla bellezza di Sissi da volerla in sposa a tutti i costi. La giovane donna è rimasta nell’immaginario collettivo per la sua ritrosia nell’adattarsi alle rigide regole di corte austriache. Per questo cominciò a sviluppare delle psicosi e una vera e propria ossessione per il suo aspetto e per la forma fisica. La si può infatti vedere nelle testimonianze iconografiche come una nobildonna di straordinaria bellezza, in ottima forma e incoronata da dei capelli lunghi fino a terra.

Un castello da fiaba affacciato su un golfo cristallino ha ospitato nelle sue stanze una principessa ribelle che tutti amano e ricordano

Per sfuggire alla corte, Sissi viaggiò spesso con il marito. Uno dei luoghi in cui il ricordo di lei è ancora vivo è sicuramente il meraviglioso Castel Trauttmansdorff a Merano, dove si recava per le cure termali. Dopo i suoi soggiorni, la località infatti divenne molto famosa. Un altro posto invece collegato a questa figura è il Castello di Miramare, vicino a Trieste. Il suo nome è dovuto proprio all’affaccio sulle acque. Al suo interno sono presenti dei meravigliosi giardini, ideati nel progetto originale da Massimiliano d’Asburgo, grande appassionato di botanica. La sua imponenza e il suo stile raffinato rendono questa struttura, infatti, una delle più visitate di tutto il Paese. Se invece per motivi logistici non ci si potesse recare nella parte settentrionale della penisola, consigliamo di visitare questa meravigliosa fortezza nel Meridione che è anche rappresentata sulle monete.

