Passato con gioia il Natale, l’obiettivo adesso si sposta su San Silvestro e la notte di Capodanno. Il giorno clou delle feste, soprattutto per chi vive di movida e socialità. Per i giovani, ma anche per tanti single che sperano nell’incontro giusto. Sia per una notte, che per i mesi successivi. Anche se il periodo non sembra propizio per le grandi feste di qualche anno fa, si può sempre emendare con ritrovi tra piccoli gruppi di persone.

Quale sia il contesto, è comunque fondamentale presentarsi al meglio delle proprie possibilità. Di conseguenza, lo studio dell’outfit deve partire un po’ in anticipo, per trovare la giusta combinazione che sappia far colpo o sorprendere. Un look che corrisponda sempre a quella che è la nostra personalità, che non ci porti a esagerare per mostrare quello che non siamo. Andiamo a scoprire, allora, qualche combinazione che può essere valida per un ultimo dell’anno al top.

Un Capodanno da urlo con questo outfit elegante da indossare per diventare il re della notte di San Silvestro

Innanzitutto, dobbiamo decidere se essere formali o informali. Chiaramente dipende dal contesto. Una cena di gala è diversa da una con amici. Questo però non toglie che anche nella prima si possono scegliere outfit differenti dal solito giacca e cravatta. Si può optare per uno spezzato, magari con un pantalone di velluto color marrone oppure ocra e una giacca scura con camicia bianca. In questo caso, possiamo anche scegliere una cravatta un pochino bizzarra che richiami, magari, il colore del pantalone. Ai piedi dei mocassini o una scarpa classica in camoscio. Possiamo decidere di sostituire la camicia con un classico dolcevita a collo alto. Il grigio, in tutte le sue tonalità, è un colore ottimo da abbinare a quanto scritto sopra.

Il jeans e i suoi abbinamenti

In un contesto casalingo o di locale di tendenza, possiamo decidere di essere più sbarazzini. Un jeans, una camicia e una giacca, con anche delle sneakers ai piedi può risultare l’outfit giusto. Per chi può permetterselo, si può optare per uno slim fit, che esalta le gambe e il sedere. L’aderente ha sempre il suo effetto. La camicia rigorosamente fuori dal pantalone e una giacca o un blazer a completare l’opera. Altrimenti, camicia dentro e a cingere i fianchi una cintura di pelle da scegliere con molta attenzione.

Sempre con il jeans, magari slavato o strappato, si può abbinare un maglione dolcevita. Anche in questo caso, si può essere più classici, con un nero o un bianco, oppure azzardare qualcosa di diverso. Una lavorazione particolare oppure un colore più vivace. Ai piedi, sneakers o scarpa sportiva, con una prevalenza del bianco.

Accessori

Infine, gli accessori. Una catenina, un braccialetto, qualche anello. In quel caso dipende proprio dal nostro modo di essere. Dall’immancabile orologio in acciaio, all’anello vistoso, passando per l’orecchino a clip, da mettere sulla cartilagine dell’orecchio. Quale che sia la scelta, l’importante è che non sia occasionale, ma vissuta come consueta e come parte di noi. Altrimenti rischieremmo l’effetto opposto, quello di essere notati, ma non in maniera positiva. La classica figura del pesce fuor d’acqua.

Un Capodanno da urlo con questo outfit elegante da indossare per diventare il re della notte di San Silvestro, conservando sempre la propria personalità. Qualsiasi abito può non fare il monaco, ma, di certo, è il nostro primo biglietto da visita. Se fosse sbagliato, avremmo solo poche ore per rimediare e sarebbe un peccato rovinarsi il Capodanno per un outfit non azzeccato.