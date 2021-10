Oramai siamo in autunno inoltrato e i passatempi che si possono fare all’aperto come il giardinaggio o la passeggiata in centro hanno tempi ridotti.

Esistono tanti altri modi di ingannare il tempo anche quando il clima e la stagione non sono più così clementi e non ci consentono di godere di giornate lunghe e soleggiate.

In casa, seduti comodamente in poltrona con un buon bicchiere di vino o una tazza di ottimo tè, possiamo dedicarci ai nostri hobby. Magari quando fuori piove e il buio arriva presto.

Fra i vari modi di passare il tempo ed essere inoltre produttivi uno in particolare ha una storia che si allunga nel tempo e ci da la possibilità di ottenere dei risultati ottimali.

Un capo trendy e versatile che ci meraviglierà quando scopriremo come è fatto

Lavorare a maglia ricopre in sé tutte queste caratteristiche oltre a permetterci di indossare ciò che produciamo con le nostre mani.

Un’idea originale come capo di abbigliamento fai da te è il gilet dato che risulta essere un indumento molto versatile.

Quello che creeremo grazie al nostro lavoro a maglia sarà coloratissimo, molto semplice da ottenere e morbido grazie alla lana.

Fare la maglia, lavoro dalla storia lunga ma sempre attuale

Lo si potrà indossare come capo sportivo su di un pantalone tuta o come capo più elegante sopra una camicetta di raso.

Il bello di questo gilet, sta nel fatto che, oltre alla semplicità dei punti lavorati, la lana grossa crescerà in un battibaleno e il nostro lavoro sarà pronto in pochissimo tempo.

Il segreto è scegliere appunto una lana grossa, morbida e dai colori sfumati.

Questo morbido e caldo gilet è un capo trendy e versatile che ci meraviglierà quando scopriremo come è fatto e quanto simpatico è la sua creazione.

Questa è la procedura di preparazione

Per una taglia media avviare 42 maglie più 2 di vivagno.

Lavorare a punto costa per 10 cm, proseguire quindi a maglia rasata per altri 45 cm (totale 55 cm).

Creare così 2 rettangoli. Per quello che sarà il davanti del gilet lavorare i 45 cm tutti a maglia rasata.

Mentre, per il dietro ripetere il motivo a coste negli ultimi 10 cm.

Cucire i 2 rettangoli lasciando un largo spazio per la testa creando uno scollo a barchetta, 2 ampi spazi laterali per le maniche e 2 spacchetti sempre laterali in vita di circa 10 cm.

Il nostro gilet è pronto per essere indossato oppure regalato.