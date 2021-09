Abbiamo visto l’importanza per la nostra salute fisica e mentale di avere un cane soprattutto nel primo periodo della pandemia. Era praticamente possibile uscire di casa solo per andare al lavoro, fare spesa e in farmacia. Ma chi possedeva un cane, aveva la possibilità di fare almeno il giretto attorno a casa. Azione che ha davvero permesso a milioni di italiani di mantenersi attivi e liberare la mente dallo stress pressante dell’epidemia. Molti ne hanno approfittato addirittura per adottare o acquistare un cucciolo. E, proprio in materia, vediamo oggi un cane ideale per le coccole casalinghe e un modo perfetto per mantenerci attivi e in salute. Non dimentichiamo infatti che molti anziani amano la compagnia anche di cagnolini a cui basta un semplice giretto quotidiano.

Dalle stelle alle stalle

Se c’è una razza canina che ha conosciuto negli anni un incredibile saliscendi di notorietà è il Pug Carlin, più comunemente chiamato Carlino. Questo affascinante piccolo peluche, che col suo musetto schiacciato ci conquista, ha davvero conosciuto prima la fama e poi l’abbandono. Diventato negli anni ’60 il simbolo della nuova borghesia in tutta Europa, è stato poi pian piano dimenticato. Oggi è invece più facile ritrovarlo soprattutto nei centri storici delle grandi città.

Mantiene quel suo carattere tipicamente aristocratico, col quale è nato, ed è perfetto per chi lo vuole portare un po’ ovunque. Difficilmente, infatti invade gli spazi altrui, allontanandosi troppo dal padrone. A passeggio rimane molto educato, vicino al padrone e quasi mai si azzuffa con gli altri cani. Attenzione però che è un cane molto geloso e possessivo e per questo potrebbe avere qualche crisi se prestiamo attenzione ad altri cani. Pur tollerandoli, non è una razza propriamente amica dei bambini, anche se poi ci sono ovviamente delle eccezioni. Solitamente, soprattutto con i più piccoli, l’atteggiamento più comune è quello difensivo, a maggior ragione se in casa volano giocattoli di qua e di là.

Un cane ideale per le coccole casalinghe e un modo perfetto per mantenerci attivi e in salute

Quasi scomparso dalle nostre case, l’Husky siberiano è il cane ideale per chi ha voglia di passeggiare e mantenersi in forma. Negli anni ’80 grazie ad Ambrogio Fogar e al suo Armaduk questo cane conobbe davvero una fama inaspettata. Molti gli italiani che lo acquistarono, inserendogli addirittura la cuccia all’interno dei frigoriferi per paura che avesse troppo caldo.

Incredibilmente affettuoso con il padrone, è un esemplare che però solitamente essendo abituato a dominare, soffre la presenza di concorrenti casalinghi. Questo perché nutre un incredibile senso di fedeltà e protezione nei confronti del proprio padrone. Disponibile in più di un colore, questo meraviglioso esemplare, che può avere anche un occhio blu e uno marrone è l’alleato ideale per chi ama passeggiare e stare all’aria aperta.

Approfondimento

Ecco perché gli italiani amano queste 4 razze di cani e tutte le loro caratteristiche