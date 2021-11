L’olfatto è il senso più sviluppato per il cane, quindi è normale che si lecchi il naso. Il cane si lecca il naso per tenerlo umido e percepire al meglio gli odori. Tuttavia, questo gesto può manifestarsi in modo continuativo. Il cane potrebbe leccarsi il naso in modo insistente e quasi ossessivo. In questo caso, probabilmente, l’animale ha un malessere che può essere di origine fisica oppure di natura psicologica.

Un cane che ha questo problema al naso può nascondere 2 tipi di malessere

Un cane, in genere, si lecca il naso per tenerlo umido, così massimizza la sua capacità di percepire gli odori. Ma un padrone può notare che il cane si lecca il naso frequentemente, di continuo.

Probabilmente il cane sta manifestando un malessere che può essere di varie origini. Se l’animale ha iniziato a leccarsi il naso dopo avere fatto una passeggiata all’aperto, il problema può essere di natura fisica. Il cane mentre giocava può essersi ferito il naso ed avere un’abrasione o una lesione che lo infastidiscono. Così tenta di alleviare la sofferenza leccando il naso. In questo caso il padrone non dovrebbe sottovalutare il problema perché le piccole lesioni possono creare infezione.

Ramoscelli piccolissimi o fili d’erba possono essere un altro problema per il cane. Questi possono inserirsi nel naso dell’animale mentre sta giocando all’aperto. Il padrone dovrebbe rimuovere subito questi residui utilizzando delle pinzette da sopracciglia. Attenzione, perché le piccole ferite possono creare delle crosticine sul naso che possono dare fastidio al cane. In caso di lesioni il padrone può ricorrere ad antinfiammatori e antibatterici a base di sostanze naturali.

Possibili disagi legati alla salute

Questi problemi possono spingere il cane a leccarsi continuamente il naso, ma non sono gli unici motivi di questo comportamento. Se il cane presenta altri sintomi come scarso appetito, alitosi, gengive infiammate e ipersalivazione, allora il problema è di salute. Il cane potrebbe avere un malessere ai denti che manifesta anche con l’ossessivo leccarsi il naso.

L’inappetenza del cane dovrebbe sempre mettere in guardia il suo padrone. Se il cane non mangia può avere dei seri problemi di salute. Ne parliamo in questo articolo: “Se il cane ha qualche anno e manifesta questi sintomi potrebbe avere alcuni seri problemi”.

Un cane che ha questo problema al naso può nascondere 2 tipi di malessere, di natura fisica, come abbiamo visto, ma anche emotivo. L’animale potrebbe anche avere un malessere di natura psicologica. L’atto di leccarsi il naso potrebbe nascondere un disagio come ansia, stress o paura. Il padrone per alleviare i disagi dell’animale può ricorrere a collari che rilasciano componenti naturali che tranquillizzano il cane.

Approfondimento

