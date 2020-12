Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si pensa all’inverno vengono subito in mente due immagini: piatti caldi fumanti e cene in famiglia davanti al caminetto. In tavola fanno da re risotti, fondute e verdure gustose. Mischiate insieme danno vita a un caldo e gustoso risotto invernale per stupire tutta la famiglia.

Stiamo parlando del risotto con asparagi alla fonduta, un primo piatto ottimo per le fredde sere invernali. Il gusto è celestiale e la fontina rende il tutto ancora più buono. Vediamo la ricetta.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Per preparare quattro porzioni di questo risotto serviranno:

400 grammi di riso bianco;

20 punte di asparago;

1 cipolla;

55 grammi di burro;

1 litro di brodo vegetale;

150 grammi di fontina;

3 decilitri di latte (preferibilmente intero);

1 tuorlo d’uovo;

1 bicchiere di vino bianco;

parmigiano reggiano (facoltativo);

farina 00 q.b.

Un caldo e gustoso risotto invernale per stupire tutta la famiglia

Iniziare con la preparazione della fonduta. Tagliare la fontina a fettine sottili. Passarle leggermente nella farina. Versare il latte in un pentolino e far intiepidire a fuoco basso. Quindi versarlo in un recipiente capiente e aggiungere anche le fettine di fontina infarinate. Lasciare macerare per circa 1 ora. Dopo 1 ora prendere un pentolino e versarvi il preparato aggiungendo 20 grammi di burro. Far cuocere a bagnomaria per circa 35/40 minuti. Mescolare fino a ottenere una crema vellutata e densa. Quindi aggiungere il tuorlo d’uovo e mescolare. Una volta amalgamato togliere dal fuoco e coprire con un coperchio per tenerla al caldo.

Per il risotto tagliare finemente la cipolla aiutandosi con una mezzaluna (o lunetta). Quindi prendere una padella con 35 grammi di burro e metterla a scaldare sul fuoco. Versarci la cipolla e fare imbiondire. Versare in padella le punte di asparago e lasciar scottare un minuto. Quindi aggiungere il riso, mescolare e far tostare. Sfumare con un bicchiere di vino bianco (preferibilmente fermo). Aggiungere gradualmente il brodo vegetale e mescolare regolarmente.

Una volta cotto il riso, aggiungere la fonduta e mescolare con forza. Guarnire i piatti con delle punte di asparago e una grattata di parmigiano reggiano. Servire in tavola accompagnato da un bicchiere di Nebbiolo. Ed ecco pronto un caldo e gustoso risotto invernale per stupire tutta la famiglia!