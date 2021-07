Rinunciare al gelato non è affatto semplice. Eppure, se si vuole mantenere la linea, spesso si è costretti a qualche sacrificio rinunciando anche ad un buonissimo gelato.

Con questa semplice ricetta casalinga sarà possibile concedersi un piacevole peccato di gola senza poi dover fare i conti con la bilancia. Con il burro di arachidi è possibile preparare un buonissimo gelato proteico da gustare senza preoccuparsi della linea. Basteranno appena 5 minuti per dire addio a rinunce e sacrifici.

Ecco perché il burro di arachidi è perfetto per rimanere in forma

Negli ultimi anni si è verificato un vero e proprio boom nel consumo di burro di arachidi. Questo alimento, prima conosciuto soprattutto per i film e le serie Tv americane, è entrato nella dieta di molti italiani.

Il burro di arachidi ha conquistato soprattutto gli appassionati di sport e fitness. Il suo alto contenuto proteico contrapposto al basso numero di carboidrati lo identifica come un alimento perfetto per chi deve stare attento alla linea.

Nonostante non sia un alimento magro, gli acidi grassi contenuti nel burro di arachidi sono insaturi e pertanto dei buoni alleati per l’organismo.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 400 ml di panna fresca liquida;

b) 200 ml di latte condensato;

c) 50 grammi di burro di arachidi;

d) arachidi tritati, quanto basta;

e) cannella in polvere, quanto basta.

Il burro di arachidi si può trovare in qualsiasi supermercato o si può preparare facilmente in casa. Ecco una semplicissima ricetta per prepararlo in casa in pochi minuti.

Ecco come preparare questo buonissimo gelato proteico da gustare senza preoccuparsi della linea

Per prima cosa bisogna montare la panna fresca.

Una volta montata la panna, nella stessa ciotola bisogna aggiungere il latte condensato, il burro di arachidi e un pizzico di cannella. Sarà importante mischiare bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Successivamente sarà possibile aggiungere una spolverata di arachidi tritati.

Per una piacevole nota aromatica è possibile aggiungere anche qualche goccia di liquore a scelta. Un buon vino marsala è perfetto.

A questo punto non resta che mettere il gelato in freezer. Solo qualche ora e questo fantastico gelato sarà pronto per essere gustato senza troppi sensi di colpa!

Ecco inoltre un’altra ottima ricetta per un fantastico dolce estivo senza glutine e uova.