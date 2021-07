Per le cene ed aperitivi estivi possiamo sbizzarrirci in cucina e dare il via libera alla nostra creatività. Ci sono centinaia di ricette di tutti i tipi che possiamo reinventare e riadattare.

Non c’è più grande soddisfazione e divertimento che mettersi all’opera e unire in un solo piatto due culture culinarie diverse. In questo caso proviamo un nuovo gustoso piatto da offrire come antipasto o aperitivo nato dalla fusione di due opposti ovvero gli Stati Uniti e la Cina.

Un buonissimo aperitivo dal gusto orientale da preparare velocemente in padella

Divertiamoci a preparare gli ingredienti immaginando già la bontà e la soddisfazione dei palati dei nostri ospiti. Ecco gli ingredienti per preparare l’impasto:

200 g di farina 00;

1 cucchiaino di sale;

100 ml di acqua bollente;

olio extra vergine di oliva.

Prepariamo ora tutto l’occorrente per il ripieno:

3 cipollotti;

sale q.b.

Infine ecco gli ingredienti per la salsa:

2 cucchiai di acqua;

2 cucchiai di salsa di soia;

1 cucchiaino di aceto di riso;

½ cucchiaino di aglio in polvere.

Preparazione dell’aperitivo

Vediamo come preparare i buonissimi pancake cinesi o Cong You Bing, passo dopo passo. Innanzitutto prepariamo l’impasto. Mettiamo quindi la farina e il sale in una ciotola e mescoliamo bene. In seguito versiamo 100 ml di acqua bollente e continuiamo a mischiare bene con una spatola. Poi aggiungiamo 20 ml di acqua a temperatura ambiente. Continuiamo a mescolare il tutto e impastiamo con le mani per circa 10 minuti fino ad ottenere un panetto omogeneo. Ungiamo l’impasto con l’olio, mettiamolo in una ciotola e lasciamo riposare per 1 ora coprendo con pellicola trasparente.

Nel frattempo tagliamo la parte verde dei cipollotti a piccole rondelle. Poi dedichiamoci alla salsa mettendo acqua, salsa di soia, aceto di riso e aglio in polvere in una ciotola. Mischiamo con un piccolo frustino da cucina.

Ungiamo poi un ripiano per impastare e lavorare il panetto fino a formare un rotolo. Tagliamolo in 5 pezzi uguali e appiattiamo con le mani. Creiamo la forma dei pancake stendendo bene con un mattarello e spargiamo il cipollotto. Aggiungiamo del sale e poi richiudiamo arrotolando la pasta sul lato più lungo. Formiamo un sorta di girella e appiattiamo leggermente con le mani. Ripetiamo il procedimento per i 4 panetti restanti e lasciamo riposare per 10 minuti. Stendiamo bene con il mattarello i panetti e infine cuociamo i pancake per 3-4 minuti per lato in una padella antiaderente con olio. Scoliamo infine su una carta assorbente, tagliamoli in 4 parti e serviamoli su un piatto con la salsa di condimento. Ecco quindi pronto un buonissimo aperitivo dal gusto orientale da preparare velocemente in padella.