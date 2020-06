Esiste un BTP per cavalcare il rialzo dei prezzi dei titoli di Stato e guadagnare il 12%? La risposta è sì. L’effetto euforia che sta pervadendo i mercati azionari e in particolare la Borsa italiana, presto si trasferirà anche alle obbligazioni. In particolare i Buoni del Tesoro Poliennali vivranno nelle prossime settimane una periodo di apprezzamento delle quotazioni. In questo articolo vogliamo rivelarti un BTP per cavalcare il rialzo dei prezzi dei titoli di Stato e guadagnare il 12%

Grazie alla presentazione del progetto del Recovery Fund, il Fondo Europeo a sostegno delle economie, sui titoli di Stato italiani è calata la tensione. Sono cessate le vendite e lo spread, il differenziale tra rendimenti dei BTP e del Bund tedesco, è tornato stabilmente sotto quota 200 punti. Molto presto la liquidità che adesso sta invadendo la Borsa italiana si trasferirà anche sui nostri BTP, incrementando gli acquisti su questi titoli. E in questo articolo vogliamo suggerirvi su quale BTP investire per guadagnare da un movimento al rialzo dei prezzi.

La strategia che vi illustriamo di seguito punta a scommettere su un rialzo delle quotazioni del Buono del Tesoro Poliennale con scadenza settembre 2050 (Isin: IT0005398406). Si tratta di acquistare il BTP adesso è di rivenderlo tra qualche mese quando i prezzi saranno più alti. E’ un’operazione speculativa di brevissimo periodo e non ha carattere di investimento di lungo periodo.

La strategia di investimento sul BTP trentennale

Il BTP 2057 quota 100,61 centesimi. Prima del crollo dei mercati a fine febbraio, il titolo di Stato aveva toccato un massimo a 112,60 centesimi. Il 21 aprile ha segnato un minimo dell’anno a 90,47 centesimi. Da allora i prezzi hanno recuperato oltre il 10% per salire fino alle quotazioni attuali.

La scommessa è che nei prossimi mesi i valori possano ritornare alla quota di 112 centesimi, con un guadagno dai prezzi attuali di circa il 12%. Il quantitativo minimo di acquisto di un BTP sono 1000 euro nominali quindi la strategia è comprare a 1006 euro (corrispettivo del prezzo attuale di Borsa), per poi rivenderlo a 1120 euro. Questo per ogni BTP acquistato.

Un vantaggio rispetto al trading sulle azioni è che per tutto il tempo che si detiene in portafoglio il titolo di Stato, vengono riconosciuti gli interessi. Quindi alla vendita il rendimento deriverà dalla differenza di prezzo e dagli interessi maturati nel periodo in cui lo si è detenuto in portafoglio