Siamo stanchi del solito broccoletto triste e solitario nel piatto? Per fortuna un broccoletto cucinato così ancora non si era mai visto. Uno pensa a questa verdura e nel cucinarla ci vede poca creatività. E quindi si fanno sempre i broccoli in padella, o per quelli più salutari sulla piastra senza olio. Una vera tristezza.

I broccoli invece si possono fare in tantissimi modi. Si può fare la pasta con i broccoli, uno sformato, i broccoli gratinati al forno. E poi ovviamente ci sono le due grandi tradizioni: quelli alla romana e quelli siciliani. Ma vediamo ora un’altra ricetta, perché un broccoletto cucinato così ancora non si era mai visto.

Le polpette di broccoli

La ricetta di oggi è possibile farla sia come contorno sfizioso, sia come antipastino. E si può sia friggere, sia fare in versione light al forno. Ma vediamo ora come si fanno queste polpette di broccoli.

La prima cosa da fare è lessare circa 1 kg di broccoli in acqua salata. Dopo circa 7 minuti scolarli e farli saltare in padella con un pochino d’olio. Una volta belli croccanti, metterli in un mixer oppure schiacciarli con una forchetta. Si deve avere una sorta di frittata di broccoli.

Ora che si ha un composto omogeneo, aggiungere alla ciotola: 2 uova, 1 cucchiaio di Parmigiano, sempre 1 cucchiaio ma di pangrattato, sale e pepe. Mischiare il tutto per bene, si stanno comunque cucinando delle polpette.

Ora bisogna realizzare con le mani le polpette. Man mano che si realizzano sarà necessario passarle nel pangrattato per rendere la parte esteriore bella croccante. Una volta fatto, poggiare la polpetta di broccoli su una teglia. Quando saranno tutte pronte si potranno infornare a 180 gradi per 30 minuti. Se invece si preferisce farle fritte, allora riempire una pentola con olio di arachidi e immergere le polpette per 2 minuti. Ed ecco pronte le nostre polpette di broccoli.

