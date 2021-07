Ci sono alcuni luoghi che lasciano davvero col fiato sospeso. I posti che l’Italia ci offre sono sempre così ricchi di storia e di bellezza che a volte è difficile scegliere quale visitare. Infatti, abbiamo la fortuna di vivere in un Paese talmente colmo di magnificenze che c’è l’imbarazzo della scelta. Per gli amanti dei borghi e del mare oggi vogliamo proporre un luogo davvero fantastico che sicuramente farà innamorare al primo sguardo.

Un borgo medievale suggestivo e bellissimo circondato da acque cristalline da vedere assolutamente

Spostiamoci per un attimo in provincia di Sassari. Qui, guardando attentamente, potremo vedere un piccolo angolo di paradiso posto su un promontorio. Stiamo parlando di Castelsardo, un borgo medievale che non può non far innamorare a prima vista. Questa località, descritta precedentemente per la sua bellezza paesaggistica, offre molti scorci e siti ricchi di cultura e storia, che indicheremo in questo articolo. La sua architettura e la natura che lo circonda rendono questo posto suggestivo e surreale. Il passato è ancora tangibile in questo luogo sardo meraviglioso e noi potremo godere del buon cibo, dei tipici cestini di palma nana e del Castello dei Doria, imponente e bellissimo.

Ecco perché dovremmo assolutamente visitare questo angolo di paradiso

Castelsardo offre molto da vedere. Infatti, oltre il Castello che abbiamo appena citato, potremo visitare la Cattedrale di Sant’Antonio e il Museo Maestro. Inoltre, la Piazza del Duomo sicuramente non ci deluderà come non ci deluderanno le spiagge vicine al borgo. Con acqua limpida e spiagge fine e dorate, ci faremo trasportare dalla tranquillità di ciò che circonda Castelsardo. Inoltre, sulla strada che porta a Sedini, potremo avere la possibilità di vedere la Roccia dell’Elefante, una roccia che ricorda la forma dell’animale.

Insomma, si tratta davvero di uno spettacolo da non perdere. Infatti, stiamo parlando di un borgo medievale suggestivo e bellissimo circondato da acque cristalline da vedere assolutamente. Castelsardo ci aspetta e sicuramente se lo sceglieremo come meta per quest’estate non potremo pentirci!

