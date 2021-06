Un mare pulito e adatto alle famiglie con immense spiagge di sabbia, ma la particolarità di quest’anno è il progetto “Onde Artistiche” che colora l’intero Comune. Si tratta di Vasto marina, Un borgo italiano dipinto con un’esplosione di colore in un mare cristallino ed è una meta turistica molto ambita. Sono tre i punti di Vasto Marina rigenerati completamente e regalano ai turisti uno spettacolo unico. Inoltre, notizia di qualche giorno fa, consegnata bandiera blu 2021 per Fossacesia, Vasto e San Salvo.

Un borgo italiano dipinto con un’esplosione di colore in un mare cristallino

Vasto anche quest’anno si riconferma con la bandiera blu 2021 per le spiagge di Punta Penna e Vignola. Poi, Fossacesia riconferma per venti anni consecutivi la bandiera blu, un grande traguardo. La bandiera sventola sulla Costa dei Trabocchi. Ma a rendere quest’anno Vasto Marina ancora più bella sono le sue tre strade principali riempite di colore.

La prima scalinata con un’esplosione di colore si affaccia su corso Zara, poi via Rossini e la stradina situata in prossimità di via Dalmazia. I dipinti sono realizzati dagli studenti del Pantini-Pudente. Si tratta di un progetto “Onde Artistiche” per dare vita a tre scalinate principali di Vasto Marina. Un lavoro realizzato in gruppo che ha rigenerato tre punti importanti regalando una nuova luce e uno spettacolo ai turisti.

Cosa vedere?

Per chi decide di trascorre le vacanze a Vasto sono sei le cose da non perdere:

1) Riserva Naturale di Punta Aderci con una magnifica spiaggia e un mare cristallino. Permette di fare lunghe passeggiate ammirando un paesaggio incantevole;

2) spiaggia di Vasto Marina con tutti i confort, pulita e adatta alle famiglie con tantissimo divertimento per i bambini;

3) la Spiaggia di Punta Penna con un mare spettacolare e spiagge ampie, il parcheggio e gratuito

4) centro storico di Vasto con l’intreccio di arte e cultura, contornato da monumenti storici e chiese. Incantevole il Palazzo D’Avalos dove è possibile godersi il panorama affacciandosi sulla loggia;

5) la Sirenella, una statua che si trova su uno scoglio alla fine di Marina di Vasto, che rende il panorama suggestivo e misterioso;

6) la Loggia Amblingh dove è possibile ammirare tutta la costa.

Queste sono solo alcune delle cose da vedere, ma Vasto è ricca di posti e luoghi incantevoli.