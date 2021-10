Alcuni luoghi in Italia possono davvero incantare con la loro storia e la loro bellezza. Infatti, ci sono dei piccoli angoli bellissimi che non aspettano altro che essere scoperti e visitati da noi. Tra questi, soprattutto, possiamo concentrarci sui borghi. Il nostro Paese è costellato da cittadine antiche, che riportano ai tempi passati e che conservano il fascino e lo charme di una volta. Dato che le belle giornate non ci hanno ancora abbandonato del tutto e visto che certamente molti di noi hanno bisogno di staccare la spina, potremmo approfittarne. Infatti, potremmo cogliere l’opportunità di visitare diversi di questi borghi durante il fine settimana, magari anche con il nostro partner per rendere l’atmosfera ancora più magica.

Un borgo incantevole e magico ricco di bellezze uniche perfetto per una rapida e romantica fuga d’amore

Di borghi davvero affascinanti ne avevamo già parlato. Infatti, l’Italia ne è così ricca che sarebbe difficile fermarsi alla descrizione di uno solo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato le caratteristiche di una favolosa cittadina che non tutti conoscono. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le bellezze di un borgo artistico e surreale. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, concentrandoci sulla descrizione di Viggianello. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, ci troviamo in Basilicata, regione che offre alcuni dei paesaggi più belli in assoluto. Con esattezza, siamo in provincia di Potenza. Visitare Viggianello non solo sarà piacevolissimo, ma ci darà anche l’opportunità di vivere un fine settimana romantico con la nostra metà in totale relax.

Ecco cosa possiamo fare e cosa possiamo vedere in questo bellissimo borgo

Le ginestre, gialle e calde, abbracciano il paesaggio che contorna Viggianello, rendendolo romantico e rilassante per tutti noi. Le colline che si stagliano all’orizzonte, poi, creano un’atmosfera di pace, magica, dove possiamo davvero ritrovare la tranquillità interiore e godere del tempo da soli con il nostro partner. Passeggiando poi per le vie di Viggianello, avremo l’opportunità di ammirare il Castello Feudale e la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. Per non parlare poi di Palazzo Marino, rappresentazione del barocco per eccellenza, o del Palazzo Caporale. Dulcis in fundo, potremo assaporare tutte le bontà del luogo, partendo dai salumi tipici fino ad arrivare alla buonissima pasta fatta a mano. Dunque, abbiamo appena presentato un borgo incantevole e magico ricco di bellezze uniche perfetto per una rapida e romantica fuga d’amore. La Basilicata certamente ci sta aspettando a braccia aperte e non vede l’ora di mostrarci tutte le sue magnificenze.

