Troppo spesso ci dimentichiamo che anche il Sud Italia è ricco di borghi meravigliosi. In particolare, paesi di origine medievale che possono sorprendere visitatori da tutto il mondo. Fra questi, c’è un borgo incantato del Sud Italia ricco di storia in un paradiso naturale. Scopriamo dove si trova è tutti i luoghi di interesse da visitare per una gita fuori porta.

Dove ci troviamo?

Il borgo di cui parleremo oggi si chiama Stilo, ed è un gioiello poco conosciuto della Calabria. A breve distanza dal mare, Stilo rimane alle pendici del Monte Consolino con una vista scenografica sul fiume. Il borgo si trova a 400 m sul livello del mare in provincia di Reggio Calabria, nella vallata dello Stilaro. Le sue origini e le sue battaglie con i conquistatori che venivano dal mare sono avvolti dalle leggende.

Cosa fare a Stilo

Il borgo di Stilo è circondato da mura medievali, interrotte da porte monumentali. Un tempo erano destinate a tenere fuori i nemici, ora sono un affascinante passaggio per i visitatori. Questo è solo un piccolo esempio della ricchezza storica di questo borgo. Troviamo, ad esempio, le rovine di un castello normanno, ancora visitabili. Ma anche i monaci orientali che abitavano la regione hanno lasciato profondi segni del loro passaggio. In particolare, la Chiesa della Cattolica, un monumento storico davvero imperdibile per la sua particolarità. Le sue torri circolari di mattoni rossi non passano certo inosservate quando si passeggia nell’omonimo parco. Tutto intorno al borgo poi è possibile trovare delle celle eremitiche in luoghi davvero isolati.

Abbiamo quindi capito che questo borgo non manca certo di attrazioni. Resta da capire come poterne godere al meglio. Possiamo passeggiare nel parco intorno oppure visitare il centro storico, perdendosi fra i vicoli stretti e le casette accatastate. Possiamo usufruire di una guida, così da poter conoscere veramente la storia di questo luogo speciale. Il borgo poi organizza spesso degli eventi. È particolarmente affascinante una manifestazione che riproduce le usanze medievali tipiche di questa regione: il Palio di Ribusa all’interno del Festival del Rinascimento calabrese.

