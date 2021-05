L’Italia è davvero un Paese sorprendente, ricco di paesaggi mozzafiato e di meraviglie. Il problema è che non tutte sono così note come pensiamo. Ci sono dei luoghi magici che caratterizzano la nostra penisola che purtroppo non sono ancora famosi come meriterebbero. Per aiutarli, vogliamo iniziare consigliando un luogo da visitare che ci lascerà davvero tutti a bocca aperta. Perciò, presentiamo un borgo fluviale incantato sospeso tra realtà e favola che ci farà innamorare e venire voglia di rilassarci e goderci la vita.

Torgiano, un gioiellino nel cuore dell’Umbria

L’origine di Torgiano risale all’epoca romana e viene accostata spesso al mito di Giano. Il noto dio bifronte, infatti, è importantissimo in questo borgo e proprio a lui è dedicata la Torre di Giano che sorge imponente nel paese. Le antiche mura sono ancora visibili e il castello sfarzoso dà a questo luogo un’aria incantata, quasi di un altro mondo. La valle del Tevere, poi, riesce a conferire a Torgiano un’atmosfera davvero unica, di cui sarà impossibile non innamorarsi. Qui potremo ammirare arte, architettura, storia e potremo godere delle bontà uniche umbre.

Ecco cosa possiamo visitare anche in un solo giorno

La prima cosa da visitare sarà certamente il percorso che ci verrà indicato dalle mura di fortificazione. Perciò, potremo ammirare la bellissima Piazza Matteotti, il Corso Vittorio Emanuele II, il maestoso Palazzo Manganelli e la Chiesa di Santa Maria del Castello. Poi, avremo l’opportunità di vedere il Palazzo Graziani-Baglioni, con il fondamentale Museo del vino (bevanda che ha reso famosa questa cittadina). Inoltre, non potremo visitare questo posto senza assaggiare la famosa torta al testo umbra, la schiacciata e i biscotti secchi al mosto, davvero deliziosi!

Dunque, abbiamo appena presentato un borgo fluviale incantato sospeso tra realtà e favola che ci farà innamorare e venire voglia di rilassarci e goderci la vita.

