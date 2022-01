Gli astrologi per il weekend hanno annunciato gioie e dolori in famiglia. Il fine settimana tanto agognato è finalmente arrivato ma per alcuni significherà avere qualche questione da risolvere. Dopo una settimana di lavoro, il sabato e la domenica si trascorrono in famiglia ma alcuni segni zodiacali potrebbero imbattersi in piccole diatribe di coppia. La Luna invece favorirà altri segni che potranno riprendere le forze dopo complicate giornate in ufficio. Un bagno caldo, un’escursione fuori porta con il corroborante clima invernale, comunque vogliate trascorrere il weekend, alcuni segni si godranno il relax. Vediamo quali segni non saranno baciati dalle stelle.

Un Bonus weekend stellare per un Acquario superstar mentre non solo lo Scorpione dovrà portare pazienza e nervi saldi

Il Toro recupera una settimana faticosa e ritrova la giusta energia. La Luna si trova in Vergine pertanto, sabato, il Toro avrà il favore del nostro satellite e di altri 4 pianeti Venere, Giove, Nettuno ed Urano. Purtroppo Saturno fa ancora sentire la sua presenza ostile e potrà provocare qualche battibecco con i propri cari. Consigliamo di tenere un profilo basso e godere il tepore casalingo con un bagno caldo rigenerante e una maratona di film davanti alla tv. In fondo il Toro ha bisogno di riposare per ripartire con un Febbraio spettacolare.

Scorpione peperino

Per lo Scorpione oggi potrebbe esserci qualche litigio o piccolo diverbio nella coppia. Di sicuro tornerà presto il sereno vista la Luna in Vergine favorevole per questo zodiacale. Il partner di uno Scorpione sa che a volte l’impulsività che lo caratterizza prende il sopravvento. Quindi la coppia con uno Scorpione registrerà qualche contrasto ma nulla di più.

L’Ariete ha voglia di partire

L’Ariete ritrova la caratteristica voglia di autonomia e libertà che lo contraddistinguono. Quindi gli esperti di astrologia suggeriscono di trascorre qualche ora in solitudine per poi assecondare meglio le richieste familiari.

L’Acquario superstar del weekend

L’Acquario invece potrà sfruttare un cielo a 5 stelle grazie Saturno e Mercurio favorevoli. Non solo questi pianeti ma anche Sole, Venere e Giove assistono e sorreggono per tutto il weekend questo Segno d’Aria. Fine settimana da trascorrere in famiglia con leggerezza e allegria. Un cielo così ben assortito permetterà ai nati sotto questo segno di superare anche piccole noiose incombenze che si trascinano da tempo.

