Il Decreto Agosto ha previsto una serie di manovre a sostegno di alcune categorie di lavoratori colpite dalla crisi finanziaria. Il Governo ha stanziato oltre 25 miliardi a supporto delle famiglie. In un recente articolo abbiamo analizzato il funzionamento dei buoni spesa previsti con questo Decreto. Oggi vogliamo approfondire il bonus stanziato per i lavoratori marittimi e gli sportivi. Entrambe le categorie, infatti, hanno fortemente limitato la propria attività negli ultimi mesi. Molti lavoratori del settore hanno diminuito i propri guadagni con un conseguente impatto su migliaia di famiglie. Il Decreto Agosto intende supportare questi cittadini con un bonus ad integrazione del loro reddito. L’Esecutivo ha individuato le caratteristiche necessarie per accedere a questo contributo. In particolare per i marittimi. Un bonus di 600 euro per gli sportivi e per questi lavoratori. I requisiti li troviamo nell’articolo 10 del Decreto.

I requisiti per accedere al bonus

Il bonus è un’indennità di 600 euro mensili previsto solo per alcuni professionisti del comparto marittimo. Potranno accedere al bonus i lavoratori individuati dall’articolo 115 del Codice della Navigazione che abbiano perso il lavoro. La data di cessazione dell’attività sarà compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. I richiedenti dovranno anche dimostrare almeno 30 giorni di contribuzione nel periodo. I beneficiari non potranno intrattenere altro rapporto di lavoro, indennità o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto. Il bonus è previsto anche per i lavoratori che abbiano ridotto o limitato l’attività alle dipendenze di Enti sportivi. Sono compresi in questo ambito CONI e CIP. Ma anche le federazioni sportive nazionali e le società sportive dilettantistiche.

Un bonus di 600 euro per gli sportivi e per questi lavoratori: le modalità per richiederlo

La richiesta del bonus dovrà pervenire all’INPS. Questa si farà carico delle successive erogazioni. I richiedenti dovranno inoltrare la richiesta tramite il sito internet dell’Ente Previdenziale. Inoltre dovranno allegare la documentazione necessaria. Oltre al documento di identità, dovranno inserire a portale un’autocertificazione che attesti il rapporto di collaborazione cessato e l’assenza di altri sussidi. Il bonus avrà durata di due mesi e sarà esente da tassazione. Ricordiamo a chi avesse già beneficiato dell’indennità per i mesi scorsi, che la mensilità di giugno verrà corrisposta automaticamente. Dopo il bonus, i lavoratori del settore sportivo attendono che il Governo decida la ripresa delle attività agonistiche pubbliche. I marittimi possono invece beneficiare fin da subito della ripresa dei trasporti. Per entrambe le categorie saranno decisivi i pronunciamenti dell’Esecutivo nei prossimi mesi. La redazione di ProiezionidiBorsa continuerà ad informare i lettori per aiutarli nella ripresa delle normali attività lavorative.