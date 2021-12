In tutte le tradizioni nazionali ci sono dei riti o delle piccole scaramanzie che si adottano in vista del nuovo anno. Sono spesso azioni da compiere alla mezzanotte o da compiere diversi giorni prima. In Italia si è soliti vestirsi di rosso e aprire porte e finestre allo scoccare della mezzanotte. In altri Paesi invece, ci sono altre tradizioni soprattutto per attirare il denaro. Vediamo quindi alcuni bizzarri riti stranieri e come potremmo metterli in pratica.

Un bagno nell’oro e fuochi d’artificio nel lavoro ci aspetteranno con questi straordinari metodi filippini

Nelle Filippine, ad esempio, i festeggiamenti per l’anno nuovo sono davvero strabilianti. La buona sorte è legata alle forme tonde. Questa forma infatti ricorda quelle delle monete e porterebbe ricchezza e prosperità. Ci si veste a pois e si mangia frutta rotonda. Non obbligatoriamente sarà uva come nel caso di noi italiani. Nelle Filippine si usa servirsi di una fettina di dodici frutti tondi diversi a scelta fra albicocche, mele, agrumi etc.

Qualcosa di “appiccicoso” per attrarre la fortuna

La vischiosità come quelle delle gomme da masticare sarebbe per i filippini l’ideale per catturare la buona sorte. Già perché quando bussa alla nostra porta la fortuna va tenuta stretta e allora ecco come “catturarla”. A Capodanno si preparano delle palline di riso molto cotto e ricco di amido. In alternativa possiamo cucinare anche degli spumini di albumi montati a neve che potrebbero avere lo stesso potere “acchiappa-denaro”.

Avere una lunga vita

Così come in Cina, i noodles sono simbolo di vita lunga e prospera. Più saranno lunghi gli spaghettini che mangeremo, più avremo lunga vita secondo il popolo isolano.

I noodles sono stati importati dai commercianti cinesi nelle Filippine e pertanto c’è stato un parziale riadattamento della tradizione. Invece che i noodles si preparano i pancit, degli spaghetti – o meglio – dei tagliolini, conditi con peperoni, carote e cipolle. Se vogliamo quindi augurarci una vita lunga e serena il formato di pasta da preferire è quello lungo dalle linguine ai tagliolini fino agli spaghetti.

Mai gamberi e aragoste per scaramanzia

Nelle Filippine poi, se desideriamo il cambiamento, non dovremo mai mangiare granchi, gamberi e tutti questi crostacei che procedono all’indietro. Chi desidera cambiamento, dovrà dire addio al tradizionale cocktail di gamberi.

