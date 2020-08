Spesso per mantenere la forma fisica ci affanniamo a fare una camminata oppure una corsa. Uno studio effettuato dal National Centre for Sport and Exercise Medicine della University of Loughborough ci dice che un bagno caldo accelera la salute metabolica. Può mai essere veramente così? Lo studio ha messo in evidenza che fare esercizio fisico non sempre è la strada giusta per mantenersi in forma. Un bagno caldo di un’ora ha la capacità di accelerare la salute metabolica. Scopriamo gli effetti benefici per la salute. Steve Faulkner ritiene che il riscaldamento passivo può migliorare la salute.

I campioni presi a riferimento

All’esperimento che ha permesso di appurare che un bagno caldo accelera la salute metabolica hanno preso parte 14 uomini. Ad ognuno di loro è stato detto di andare per un’ora in bicicletta e di fare un bagno in acqua calda a 40 gradi per lo stesso tempo. Gli uomini hanno consumato 140 calorie facendo un bagno caldo, corrispondente a circa 30 minuti di passeggiata. Sugli uomini gli effetti sono stati dirompenti ma lo stesso studio va applicato al gentil sesso per verificare con attenzione se gli effetti sono gli stessi.

Altri benefici riscontrati

Gli uomini sottoposti al test hanno migliorato la capacità di controllare gli zuccheri nel sangue. Fare il bagno caldo presenta un picco di zuccheri più basso. I benefici del riscaldamento passivo aiutano a bruciare calorie in modo passivo e a controllare i disordini metabolici. Inoltre la risposta anti-infiammatoria è buona come durante l’esercizio fisico. Quante persone leggendo questa ricerca ora opteranno per un bagno caldo per sentirsi in salute? I bagni caldi aiutano a ridurre ictus e attacchi di cuore e a migliorare la pressione sanguigna. Un bagno caldo accelera la salute metabolica oltre che far bruciare calorie come 30 minuti di camminata. Da oggi i più apatici hanno l’opportunità di distendersi in vasca in acqua a 40 gradi per perdere calorie.