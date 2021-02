Mantenersi in forma e dimagrire è una delle esigenze più sentite da molti. Bisogno che diventa più impellente dopo mesi di chiusura delle palestre e forzata inattività in casa. Specialmente con l’avvicinarsi della stagione estiva e della prova costume.

Per il ritorno al mare o in piscina mancano ancora molti mesi. Ma questo tempo è appena sufficiente per recuperare una forma fisica smagliante. Così si moltiplicano i modi di fare attività fisica nell’appartamento. Come il Fitness Cube, un attrezzo che rivoluziona il modo di allenarsi in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Cos’è il Fitness Cube

Il Fitness Cube può essere considerato come una specie di palestra in miniatura. Appare come un parallelepipedo delle dimensioni di 50 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 50 cm di altezza. Pesa circa 15 kg e per le sue dimensioni e forma può essere considerato come uno sgabello.

Ma la sua versatilità e la sua utilità, si esprimono al meglio quando il cubo viene aperto e si trasforma in uno strumento per allenarsi. Grazie al cubo si possono arrivare a svolgere più di 30 esercizi diversi a corpo libero.

Ma il numero aumenta se al cubo abbiniamo un paio di manubri. In questo caso può essere utilizzato come panca. E può essere un valido strumento anche per allenare le gambe, utilizzandolo come pedana.

Perché utilizzarlo

Insomma il Fitness Cube è un attrezzo che rivoluziona il modo di allenarsi in casa. È perfetto per questo contesto storico dove non si può andare in palestra. Ma lo sarà anche successivamente, per tutti coloro che non avranno tempo per andare ad allenarsi in un centro fitness.

È un’ottima soluzione, pratica e versatile, per mantenersi in forma, tonificare e rafforzare la muscolatura, oltre che per perdere peso. Ed ha il grande vantaggio di essere economico anche se ne esistono di vari modelli e, ovviamente, di vari prezzi.

Approfondimento

Come acquisire una forma fisica smagliante restando in casa con tre semplici esercizi